Faits saillants du conseil d'arrondissement d'avril 2020 : Des ressources supplémentaires pour les organismes et un nouveau règlement de zonage

MONTRÉAL, le 7 avril 2020 /CNW Telbec/ - Lors de la séance d'hier du conseil d'arrondissement de Villeray-Saint-Michel-Parc-Extension, les élus ont autorisé une dépense de 100 000 $ pour contribuer au Fonds d'urgence lancé par Centraide dans le contexte de la pandémie de la COVID-19. Ce fonds permettra de mettre en place rapidement des mesures visant la population isolée et vulnérable de l'arrondissement, qui l'est encore plus depuis l'implantation des mesures de confinement.

« Les personnes en situation de vulnérabilité sont notre priorité et elles méritent d'être soutenues par l'entremise des organismes partenaires de l'arrondissement. Ces derniers jouent un rôle important en empêchant cette population de contracter ou de transmettre le virus de la COVID-19. De plus, l'aide alimentaire est primordiale pour soutenir les gens dans le besoin en ces temps difficiles. En mon nom et au nom des membres du conseil d'arrondissement, nous désirons remercier toutes celles et ceux qui travaillent fort pour apporter leur soutien à la communauté », a déclaré la mairesse de Villeray-Saint-Michel-Parc-Extension, madame Giuliana Fumagalli.

Conjointement aux contributions de la Ville-centre et des arrondissements d'Ahuntsic-Cartierville, Ville-Marie, Mercier-Hochelaga-Maisonneuve, le Sud-Ouest, Ahuntsic-Cartierville, Rosemont-La Petite-Patrie, Plateau Mont-Royal, Lachine, Outremont, Montréal-Nord et Verdun, la contribution de la Ville de Montréal au Fonds d'urgence Centraide est de 1 040 000 $ à ce jour.

Adoption du nouveau Règlement sur le zonage

Au terme d'un processus d'analyse et de consultation qui s'est échelonné sur deux ans, la nouvelle version du Règlement sur le zonage de l'arrondissement de Villeray-Saint-Michel-Parc-Extension a été adoptée par le conseil.

Cette importante modification du règlement sur le zonage vise les numéros de zones, les cartes de zonage et certaines définitions. Un processus consultatif s'est réalisé durant le premier trimestre de 2020 et a inclut quatre soirées publiques ainsi qu'une portion d'échange et de collecte de commentaires en ligne.

Une période d'approbation référendaire s'est initiée en mars, au cours de laquelle cinq demandes d'ouverture de registre valides ont été déposées. Lors de la séance du conseil d'avril, le Règlement a été adopté alors qu'un processus référendaire se poursuivra pour cinq des 631 zones du territoire.

La nouvelle version du Règlement sur le zonage est présentée de manière plus simple et plus intuitive, dans le but de rendre l'information plus accessible à la population. L'objectif est aussi de faciliter l'intégration des nouveaux projets dans leur milieu et d'harmoniser le cadre bâti à l'environnement actuel.

En cohérence avec le processus, le Règlement sur les usages conditionnels a aussi été adopté. Par les modifications apportées au règlement, on souhaite limiter les usages permettant la location à court terme afin de protéger le parc locatif de l'arrondissement.

