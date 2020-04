Prix Landsberg 2020 - Annonce de la courte liste





TORONTO, le 7 avril 2020 /CNW/ - La Fondation pour le journalisme canadien (FJC), en association avec la Fondation canadienne des femmes, est fière d'annoncer la liste des finalistes pour le prix Landsberg, décerné chaque année.

Le prix Landsberg récompense une journaliste qui donne une plus grande visibilité aux questions d'égalité des femmes. Il récompense les recherches, les analyses et les présentations exceptionnelles dans une perspective de genre dans la presse écrite, à la radio ou en ligne.

« Les candidatures pour le prix Landsberg de cette année sont impressionnantes », déclare Sally Armstrong, journaliste, militante des droits de la personne, auteure et présidente du jury. « En publiant et en diffusant des articles aussi remarquables, ces journalistes ont jeté un nouvel éclairage sur les questions relatives aux femmes, modifiant ainsi le cours du traitement de sujets tels que la misogynie et, espérons-le, mettant fin au fléau de la violence à l'égard des femmes »

Le prix porte le nom de Michele Landsberg, une journaliste canadienne primée, auteure, activiste sociale et féministe, et reconnaît l'impact énorme qu'elle a eu en tant que militante et modèle pour les femmes au Canada. Mme Landsberg est également membre du jury de sélection.

Voici les noms des finalistes, et les titres de certaines pièces choisies parmi leurs soumissions :

Le jury a également accordé une mention spéciale à l'oeuvre de feu Anne Kingston, rédactrice principale du magazine Maclean's, dont le travail a été soumis en son nom à titre posthume et qui a déjà été finaliste pour un prix. Militante infatigable des droits des femmes, Mme Kingston a présenté une enquête sur la façon dont la violence entre partenaires intimes révèle que les systèmes, les politiciens et la population générale ont manqué à leurs devoirs envers les femmes et les filles.

Le nom de la gagnante sera annoncé lors de la remise annuelle des prix de la FJC, le 30 octobre à Toronto, au Ritz-Carlton. Elle recevra 5 000 dollars de la Fondation canadienne des femmes.

Jury

Présidente - Sally Armstrong, journaliste, militante des droits de la personne et auteure

Kathy English, rédactrice publique, Toronto Star

Rachel Giese, directrice de la rédaction, Xtra

Michele Landsberg, journaliste, auteure, féministe et militante pour la justice sociale

Paulette Senior, présidente et chef de la direction, Fondation canadienne des femmes

Lauren Strapagiel, journaliste, BuzzFeed News

À propos de la Fondation pour le journalisme canadien

Fondée en 1990, la Fondation pour le journalisme canadien fait la promotion, souligne et encourage l'excellence en journalisme. Elle administre un prestigieux programme annuel de prix et de bourses d'études qui comprend un gala de l'industrie où des chefs de file de l'information, des journalistes et des entreprises canadiennes se réunissent pour rendre hommage à des réalisations journalistiques exceptionnelles et à la qualité du journalisme professionnel. Grâce à ses conférences J-Talks, une série de conférences publiques présentées chaque mois, la FJC facilite le dialogue entre les journalistes, les gens d'affaires, les universitaires et les étudiants sur le rôle des médias dans la société canadienne et les défis auxquels font face les médias à l'ère numérique. La FJC encourage également l'enseignement, la formation et la recherche dans le domaine du journalisme.

À propos de la Fondation canadienne des femmes

La Fondation canadienne des femmes est un chef de file du mouvement pour l'égalité des genres au Canada. Par le financement, la recherche, la défense des intérêts des femmes et des filles, et le partage des connaissances, la Fondation s'efforce d'opérer un changement systémique et inclusif pour toutes les femmes. En soutenant des programmes communautaires, la Fondation renforce la capacité des femmes et des filles à échapper à la violence, sortir de la pauvreté, prendre confiance et accéder aux rôles de leadership. Fondée en 1991 pour répondre à un besoin criant en matière de philanthropie à l'intention des femmes, la Fondation canadienne des femmes est aujourd'hui l'une des plus importantes fondations de femmes au monde. Avec l'aide de ses donateurs et donatrices, la Fondation a recueilli plus de 90 millions de dollars et subventionné plus de 1 900 programmes partout au pays. Pour en savoir plus, visitez www.femmescanadiennes.org.

