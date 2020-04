Brian Porter, président et chef de la direction de la Banque Scotia, s'adresse aux actionnaires lors de la 188e assemblée générale annuelle





TORONTO, le 7 avril 2020 /CNW/ - La Banque Scotia a tenu aujourd'hui sa 188e assemblée annuelle des actionnaires, par webdiffusion et téléconférence. Dans son allocution, le président et chef de la direction, Brian Porter, a rendu hommage à feu Thomas O'Neill, ancien président du conseil. Il a également remercié les travailleurs de la santé qui sont en première ligne dans la lutte contre la pandémie de COVID?19, tout en insistant sur la solidité et la stabilité de la Banque et sur le fait qu'elle était prête à faire face à la situation économique actuelle.

M. O'Neill a été nommé au conseil d'administration de la Banque en 2008, et il en a été président de 2014 à 2019. M. Porter a rendu hommage à M. O'Neill : « À la Banque, Tom était un leader apprécié et respecté, qui incarnait nos valeurs fondamentales - le respect, l'intégrité, la responsabilité et la passion. Il manquera beaucoup à ceux d'entre nous qui ont eu la chance de le connaître et de travailler à ses côtés », a-t-il témoigné.

M. Porter a poursuivi en adressant des remerciements à la multitude d'employés de la Banque Scotia qui font l'impossible pour servir les clients au cours des différentes phases de l'évolution rapide de la crise sanitaire causée par la COVID?19.

Dès le début de la crise, les employés « ont répondu avec courage et diligence à un nombre sans précédent d'appels, de questions et de préoccupations », a-t-il souligné. J'aimerais exprimer ma plus profonde gratitude et mes plus sincères remerciements à nos quelque 100 000 BanquiersScotia », a-t-il ajouté.

À cette fin, M. Porter a parlé spécifiquement de la façon dont la Banque Scotia aide ses clients qui éprouvent des difficultés financières en raison de la crise, soulignant les mesures d'allégement adoptées au Canada, au Mexique, au Pérou, au Chili et en Colombie. De nombreux clients ont eu recours au programme de report des versements hypothécaires de la Banque Scotia, ainsi qu'aux programmes semblables pour les prêts personnels et automobiles et les cartes de crédit.

M. Porter a enchainé en soulignant que la Banque Scotia était prête à faire face aux conséquences de la COVID-19 sur l'économie. « Même si nul ne pouvait prévoir la nature et l'ampleur de la crise actuelle, nous sommes néanmoins bien préparés à y faire face », a-t-il affirmé. Les efforts que nous avons déployés ces dernières années pour réorganiser stratégiquement l'empreinte géographique de la Banque, mettre l'accent sur la qualité des actifs et réduire les risques nous permettent également de bien résister à la tempête actuelle. »

Plus précisément, M. Porter a mentionné que grâce aux investissements de la Banque en technologie, plus de 60 % des employés de la Banque font du télétravail. De plus, les canaux numériques et en ligne permettent aux clients d'avoir accès plus facilement aux produits et services de la Banque depuis leur foyer.

En 2019, la Banque Scotia a dégagé un bénéfice de 9,4 milliards de dollars. Ces succès prouvent que les efforts considérables que la Banque a investis pour concentrer et simplifier son empreinte géographique, consolider l'entreprise et offrir à ses clients une expérience hors pair continueront de porter leurs fruits à long terme.

M. Porter a également salué l'esprit de collaboration qui s'est développé dans le secteur financier pour gérer la crise. Il a remercié les participants au secteur bancaire canadien, les autorités, les fonctionnaires et les politiciens du leadership dont ils ont fait preuve au cours des dernières semaines.

« Le niveau de coopération et de coordination observé entre le ministère des Finances du Canada, les autres ministères fédéraux, les gouvernements provinciaux, la Banque du Canada et le BSIF est impressionnant, a-t-il dit. Tous sont conscients que cette crise n'épargne personne et que ce n'est qu'en unissant nos forces que nous en viendrons à bout. »

Plus tôt aujourd'hui, la Banque Scotia a également annoncé qu'elle faisait un don de 2,5 millions de dollars pour appuyer les mesures d'intervention dans la collectivité. Les fonds seront partagés entre des organismes de bienfaisance - partout où la Banque est présente dans le monde - qui répondent aux besoins immédiats et futurs des personnes les plus vulnérables et démunies devant la pandémie de COVID-19.

Pour en savoir plus sur les mesures de soutien proposées aux clients touchés par la pandémie de COVID?19, allez au https://www.scotiabank.com/ca/en/personal/scotia-support/latest-updates/scotia-support.html.

La Banque Scotia compte parmi les chefs de file du secteur bancaire dans les Amériques. Dans l'esprit de sa mission d'entreprise, « pour l'avenir de tous », elle contribue à la réussite de ses clients, de leur famille et de leur collectivité en offrant des conseils et une vaste gamme de produits et de services, dont des services bancaires aux particuliers, aux entreprises et aux sociétés, des services bancaires privés, d'investissement et de gestion de patrimoine ainsi que des services liés aux marchés des capitaux. Au 31 janvier 2020, l'effectif de la Banque Scotia comptait quelque 100 000 employés et les actifs s'élevaient à environ 1 200 milliards de dollars. Les actions de la Banque Scotia sont cotées en bourse à Toronto (TSX : BNS) et à New York (NYSE : BNS). Pour en savoir davantage, veuillez consulter http://www.scotiabank.com et suivre le fil @ScotiabankViews sur Twitter.

