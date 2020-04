Déclaration - La ministre Schulte et la ministre Hajdu expriment la gratitude des Canadiens lors de la Journée nationale des proches aidants





GATINEAU, QC, le 7 avril 2020 /CNW/ - La ministre des Aînés, l'honorable Deb Schulte, et la ministre de la Santé, l'honorable Patty Hajdu, ont fait la déclaration suivante aujourd'hui :

«?Au nom de tous les Canadiens, nous sommes profondément reconnaissantes envers les millions de personnes qui prodiguent des soins aux personnes de leur entourage qui ont besoin de soutien. À l'occasion de la Journée nationale des proches aidants, nous prenons le temps de reconnaître et d'apprécier leur bonté, leur compassion et leur dévouement. Leur travail est particulièrement important pendant la pandémie de COVID-19, car il contribue à assurer la sécurité des membres les plus vulnérables de notre collectivité.

Ajouter la responsabilité de prodiguer des soins à d'autres responsabilités peut être très demandant. La contribution qu'apportent les proches aidants aux personnes qu'ils soignent et à leur collectivité est plus vitale que jamais. Nous vous remercions pour votre travail acharné et votre dévouement.

Nous voulons également reconnaître les membres de la famille, les amis et les voisins pour leurs gestes de bonté, petits et grands, qui aident les autres à supporter le fardeau quotidien de la pandémie. Qu'il s'agisse de faire les courses d'une personne ou de la conduire chez le médecin, le temps et l'aide que vous offrez font une réelle différence dans nos communautés en ces moments difficiles sans précédent.

Plus que jamais, nous devons faire des proches aidants une priorité et leur montrer notre appui. Joignez-vous à nous et prenez une minute aujourd'hui pour remercier les proches aidants et leur montrer votre reconnaissance pour tout ce qu'ils font pour les autres et pour notre société. »

SOURCE Emploi et Développement social Canada

