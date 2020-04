UnionPay International facilite les paiements sans contact pour protéger les consommateurs pendant la pandémie de COVID-19





SHANGHAI, 7 avril 2020 /CNW/ - Alors que la lutte contre la COVID-19 se poursuit, UnionPay International a dévoilé un plan visant à accroître la sécurité des consommateurs en accélérant l'émission de cartes de paiement sans contact dans le monde entier. En collaboration avec de nombreuses banques locales de partout dans le monde, UnionPay International a également déployé des efforts considérables pour faire la promotion des services de paiement en ligne et en accroître l'accessibilité afin d'accélérer leur adoption à l'échelle internationale.

En tant qu'acteur majeur dans le domaine des technologies de paiement internationales, UnionPay International s'est engagée à trouver des solutions efficaces à des problèmes locaux. Ayant récemment conclu un partenariat avec la Halyk Savings Bank du Kazakhstan, UnionPay International a soutenu une initiative qui a permis de distribuer plus de 100 000 cartes de paiement sans contact dans tout le pays sur une courte période. Ces cartes sont appréciées par les habitants puisqu'elles leur permettent de payer plus rapidement et de réduire les risques pour la santé auxquels ils s'exposent dans de longues files d'attente. Il en est de même dans toute la Russie et en Mongolie, grâce à un partenariat stratégique conclu respectivement avec Gazprombank et la Khan Bank.

Outre les paiements sans contact hors ligne, les options de paiement en ligne sont également ciblées. L'accent est mis sur l'accroissement du nombre de commerçants qui acceptent les paiements en ligne UnionPay et sur l'amélioration de l'expérience globale des clients. À ce jour, plus de 20 millions de commerçants en ligne acceptent UnionPay dans plus de 200 pays et régions. Depuis le début de la pandémie, il y a eu une augmentation de 20 % du nombre de transactions en ligne dans le monde entier, laquelle a atteint 70 % aux États-Unis et 100 % au Japon.

Un nombre croissant de ces transactions en ligne sont associées au paiement de produits, de services et de médicaments que les clients achèteraient normalement en personne, ce qu'ils ne peuvent faire en raison d'une quarantaine ou de mesures de distanciation sociale. Au cours des deux derniers mois, UnionPay International s'est associée à plus de 10 institutions pour réaliser ces changements, dont Stripe, Nexi en Italie, Banco Santander en Espagne, MCB Bank au Pakistan et la National Commercial Bank d'Arabie Saoudite. Le service de paiement en ligne UnionPay est disponible depuis peu dans les grands magasins d'électronique comme Amazon (Australie) et Ceezmall au Pakistan, des applications de livraison de nourriture comme Foodpanda en Asie du Sud-Est, et des plateformes de services de transport en ligne comme Lyft en Amérique et Gett en Russie.



En raison des problèmes d'accès à des conseils médicaux de professionnels compétents dans le monde, UnionPay International s'est associée à WeDoctor pour lancer le WeDoctor Global Consultation and Prevention Centre. Ce centre de prévention et de consultation mondial permet aux détenteurs d'une carte UnionPay d'avoir accès à une équipe de plus de 7 800 professionnels de la santé pour des consultations et des demandes d'aide psychologique. La plupart d'entre eux étant spécialisés dans la médecine respiratoire ou les maladies infectieuses, ces professionnels de la santé sont principalement disponibles pour aider les clients inquiets à identifier les symptômes du rhume, de la grippe et de la COVID-19.

De plus, UnionPay International coopère avec plus de 40 commerçants en ligne offrant de réelles subventions pour les soins de santé aux détenteurs de carte. Ce programme comprend un partenariat avec Jing Dong (JD) visant à fournir des masques, du désinfectant et d'autres fournitures à des prix raisonnables aux régions où les besoins sont les plus grands. Les détenteurs de carte UnionPay qui font des achats sur JD.com (Chine) ou joybuy.com (international) bénéficient également d'une remise instantanée de 8 $ en vue de réduire les répercussions économiques de l'épidémie.

UnionPay International (UPI) est une filiale de China UnionPay dont les activités sont axées sur le commerce international. En partenariat avec plus de 2 000 institutions dans le monde, UnionPay International émet des cartes dans 61 pays et régions, lesquelles sont acceptées dans 178 pays et régions du monde. UnionPay International fournit des services de paiement transfrontaliers de haute qualité, rentables et sécurisés au plus important groupe de détenteurs de cartes dans le monde, et elle fournit des services pratiques localisés à un nombre croissant de détenteurs de cartes UnionPay et de commerçants participants.

