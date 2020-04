ZTE remporte le plus grand OTN commercial au monde dans le cadre de la phase 13 de fourniture centralisée de China Mobile





SHENZHEN, Chine, 7 avril 2020 /PRNewswire/ -- ZTE Corporation (0763.HK / 000063.SZ), l'un des principaux fournisseurs internationaux de solutions technologiques de télécommunications, d'entreprise et grand public pour l'Internet mobile, a annoncé aujourd'hui avoir remporté le projet de réseau occidental dans le cadre de la phase 13 de fourniture centralisée de China Mobile pour l'équipement du réseau de transport fédérateur interprovincial. Le réseau occidental, qui couvre 19 provinces en Chine, sera le plus grand réseau de transport optique (OTN) commercial au monde, la longueur totale de liaison atteignant 53 828 km.

ZTE fournira différents modes de codage pour répondre de façon souple aux modalités de transmission longue, moyenne et courte distance du réseau occidental de China Mobile.

En outre, l'algorithme unique de mise en forme souple dépassant 100 Gbit/s de ZTE peut réaliser une optimisation multipoint sur les couches optique et électrique pour efficacement améliorer la distance de transmission et réduire nettement les cartes de régénération, le résultat étant une réduction drastique des coûts de construction du réseau.

ZTE est réputé pour être l'un des rares fournisseurs à proposer une solution complète de connexion croisée hybride optique/électrique de 200 Gbit/s. Son architecture ROADM et OXC permet une programmation souple des services sur la couche optique, améliorant ainsi l'efficacité de l'exploitation et de l'entretien et réduisant les délais de fourniture des services.

Pour répondre à l'explosion du trafic à l'ère de la 5G, China Mobile s'attache depuis de nombreuses années à bâtir un OTN de 100 Gbit/s à très haut débit, couvrant toute la Chine. L'OTN fédérateur de cette fourniture centralisée est composé des réseaux oriental et occidental.

ZTE est pleinement impliqué dans la construction de l'OTN fédérateur occidental de China Mobile, bâtissant deux OTN occidentaux de 100 Gbit/s pour China Mobile. Les deux réseaux couvrent 20 provinces et municipalités en Chine, la superficie totale s'élevant à 7 729 100 kilomètres carrés, soit environ 80 pour cent du territoire chinois.

ZTE est un fournisseur de systèmes de télécommunications, d'appareils mobiles et de solutions technologiques d'entreprise de pointe pour le grand public, les opérateurs, les entreprises et les clients du secteur public. Dans le cadre de la stratégie de ZTE, l'entreprise s'engage à fournir à ses clients des innovations intégrées de bout en bout pour offrir excellence et valeur ajoutée à mesure que les secteurs des télécommunications et des technologies de l'information convergent. Coté à la bourse de Hong Kong et de Shenzhen (code d'action H : 0763.HK/code d'action A : 000063.SZ), ZTE commercialise ses produits et services dans plus de 160 pays.

À ce jour, ZTE a obtenu 46 contrats commerciaux 5G sur des marchés de premier plan comme l'Europe, l'Asie-Pacifique, le Moyen-Orient et l'Afrique (MEA). ZTE consacre 10 pour cent de son chiffre d'affaires annuel à la recherche et au développement et joue un rôle moteur au sein de plusieurs organisations internationales de normalisation.

Contact médias :

Margaret Ma

ZTE Corporation

Tél. +86 755 26775189

Courriel : ma.gaili@zte.com.cn

