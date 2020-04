Programme pour le maintien en emploi : un pas important vers l'avenir et la relance





MONTRÉAL, le 7 avril 2020 /CNW Telbec/ - L'Ordre des conseillers en ressources humaines agréés salue avec grand enthousiasme l'annonce du ministre du Travail, de l'Emploi et de la Solidarité sociale, M. Jean Boulet, qui confirme le lancement du Programme actions concertées pour le maintien en emploi (PACME).

Offert en collaboration avec la Commission des partenaires du marché du travail, l'objectif du PACME, dont l'enveloppe est fixée à 100 millions de dollars, est d'offrir un soutien financier direct pour favoriser la formation et la mise en oeuvre de bonnes pratiques en gestion des ressources humaines, et optimiser le fonctionnement des entreprises et du marché du travail.

«?Des initiatives comme le PACME ne peuvent qu'être louables, car elles aident les entreprises à développer leur résilience et à continuer à prospérer malgré la pandémie de la COVID-19. Maintenir le lien d'emploi avec les travailleurs, les fidéliser et leur donner l'opportunité de développer leurs compétences ne pourra certainement que concourir à estomper les effets de cette crise et préparer la relance des entreprises aussi bien sur le plan social qu'économique?» a indiqué Manon Poirier, directrice générale de l'Ordre des CRHA.

La subvention accordée dans le cadre de ce programme couvrira un large spectre de dépenses parmi lesquelles, on compte notamment les honoraires du formateur, l'achat de matériel et les frais de gestion des ressources humaines. Les formations admissibles concernent entre autres, les compétences numériques, la communication organisationnelle, le télétravail, les bonnes pratiques de gestion des RH, ainsi que toute formation visant l'amélioration du savoir-faire des employés.

Pour les professionnels agréés en ressources humaines, la mise en place d'un tel programme représente une opportunité de mettre à profit leur expertise en tant que partenaires et acteurs clés pouvant accompagner le développement des compétences nécessaires au rehaussement de la productivité des organisations et de l'efficience humaine.

«?La pandémie de la COVID-19 a certes ébranlé le milieu du travail et les énergies des organisations sont réellement mises à rude épreuve. Par ailleurs, il devient de plus en plus important de se préparer à l'après, avec sagesse et intelligence collective. La situation actuelle pourrait être une opportunité, pour plusieurs entreprises, de consolider le lien d'emploi et former sa main-d'oeuvre en vue de la reprise et l'Ordre est prêt à vous soutenir dans cette démarche en vous apportant une réponse adaptée aux besoins de vos travailleurs de même qu'à la vision et la priorité de votre entreprise?» conclut Manon Poirier, CRHA.

À propos de l'Ordre

Regroupant 11?000 professionnels agréés, l'Ordre des conseillers en ressources humaines agréés est la référence en matière de pratiques en ressources humaines au sein des organisations. Il assure la protection du public et contribue à l'avancement des CRHA et CRIA. Par ses interventions publiques, il exerce un rôle majeur d'influence dans le monde du travail au Québec. L'Ordre participe ainsi activement au maintien de l'équilibre entre la réussite des organisations et le bien-être des employés. Pour en savoir plus, visitez ordrecrha.org.

