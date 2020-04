Un nouveau rapport exécutif sur la façon dont les dirigeants réussissent la transformation stratégique dans un monde en pleine évolution





Brightlinetm Initiative étudie la corrélation entre la mise en oeuvre réussie d'une stratégie et la transformation pour aider les chefs d'entreprise à transformer leur approche.

Le taux d'échec dans la mise en oeuvre des initiatives de changement organisationnel est coûteux et non durable pour notre société. Le Project Management Institute (PMI) révèle que le coût des efforts de transformation qui ont échoué s'élève à environ 2 000 milliards de dollars par an. Pour savoir ce dont les organisations ont besoin pour réussir, Brightline a mené une étude approfondie auprès de plus de 1 000 cadres C-level mondiaux dans divers secteurs d'activité afin de comprendre ce qu'il faut aux dirigeants pour mener à bien des programmes de transformation.

Les résultats de l'étude "Strategic Transformation : Mastering Strategy Implementation in Transformative Times" (Maîtriser la mise en oeuvre de la stratégie en période de transformation) donnent des indications clés sur la manière dont les cadres supérieurs peuvent apprendre des organisations qui sont expertes dans la mise en oeuvre de la stratégie. Elle fournit une feuille de route des meilleures pratiques que les organisations peuvent utiliser pour modifier à toute vitesse leur propre parcours de transformation stratégique.

La stratégie et la transformation sont intrinsèquement liées - on ne peut pas avoir l'une sans l'autre. Les conclusions du rapport montrent qu'outre les technologies et les cadres de pointe, le développement des talents internes pour tirer des avantages supplémentaires de l'adaptabilité est crucial en ces temps de transformation.

"Nous savons tous que le changement est difficile, mais que fait-on si c'est pour le mieux ? Les dirigeants doivent accepter le changement et créer des cultures où le changement n'est pas une chose ponctuelle, mais plutôt une notion intégrée dans l'agenda quotidien de l'organisation," conseille Sunil Prashara, Président et PDG du Project Management Institute.

Comment les dirigeants peuvent-ils utiliser ce rapport pour mener à bien la transformation ? Ricardo Viana Vargas, Directeur exécutif de Brightline, déclare que "ce rapport de recherche aidera les cadres supérieurs à créer les conditions adéquates pour maîtriser la transformation stratégique de leur organisation et susciter une plus grande concertation sur la manière de mieux transformer."

Ce rapport sera particulièrement utile aux

Cadres C-level impliqués dans le suivi et la réalisation d'une initiative de transformation

- Cadres stratégiques ou membres d'une équipe planifiant une initiative de transformation

- Dirigeants à la recherche de ressources pour en savoir plus sur les facteurs clés de succès d'une transformation

À propos de la Brightline Initiative

Brightlinetm est une initiative du Project Management Institute (PMI), en collaboration avec des organisations mondiales de premier plan, qui vise à aider les cadres à combler le fossé coûteux et non productif entre la conception et la mise en oeuvre des stratégies. Brightline fournit des informations et des solutions qui permettent aux dirigeants de concrétiser efficacement la vision de leur organisation grâce à la gestion des initiatives stratégiques.

Le PMI est la première association professionnelle pour la gestion de projets, offrant une valeur ajoutée à plus de 3 millions de professionnels travaillant dans presque tous les pays du monde par le biais de la défense des intérêts, de la collaboration, de l'éducation et de la recherche au niveau mondial.

Pour en savoir plus, visitez www.brightline.org.

