Covid-19 : le service Info-Aidant est désormais ouvert 7 jours sur 7 pour faire face à la hausse des besoins





Spécial Journée canadienne des proches aidants

MONTRÉAL, le 7 avril 2020 /CNW Telbec/ - En mars 2020, le service Info-Aidant (SIA) a été sollicité près de 30 % de plus qu'au même moment en 2019. Une hausse importante qui s'explique notamment par le besoin d'information et d'écoute ressenti par les personnes proches aidantes en période de Covid-19. Pour faire face à cette affluence, le SIA ouvre désormais 7 jours sur 7.

Auprès des aidants 7 jours sur 7

Ouvert en temps normal du lundi au vendredi, le service Info-Aidant se déploie pour être accessible tous les jours de 8 h à 20 h face à la pandémie de Covid-19.

Cette mesure s'inscrit dans une période particulièrement difficile à vivre pour les proches aidants, qu'ils soient en quarantaine avec leur proche ou que celui-ci soit confiné seul. "Les aidants qui nous contactent nous expliquent à quel point la situation est déstabilisante pour eux", contextualise Geneviève Gravel, coordonnatrice du service Info-Aidant (SIA). "Il faut réadapter le quotidien et accepter l'isolement, c'est très dur à vivre". Dans ce contexte, une forte hausse des sollicitations du SIA a été observée. "Nous avons mis en place les moyens nécessaires pour que notre service continue d'accompagner les proches aidants, et être disponible tous les jours pour eux était essentiel", explique Guillaume Joseph, directeur général de l'Appui.

Des services davantage sollicités qui peuvent accompagner encore plus d'aidants

La pandémie et le confinement justifient en grande partie la hausse de sollicitations reçues (appels, boîte vocale et courriels) par le SIA, qui s'élève à près de 30 % supplémentaires.

"Le SIA a été plus contacté et nous avons suivi plus de dossiers, ce qui nous a permis d'aider davantage", développe Geneviève Gravel. En effet, les conseillères et conseillers du SIA sont formés à écouter et orienter les proches aidants vers les services disponibles.

"Cette forte hausse a été observée lorsque le service était disponible 5 jours par semaine. Maintenant qu'il est ouvert tous les jours, nous espérons pouvoir accompagner encore plus de proches aidants", explique Guillaume Joseph, avant de conclure : Il ne faut pas hésiter à nous contacter, nous sommes là pour ça !

Pour contacter le service Info-Aidant

Au téléphone : 1 855 852-7784

Par courriel : info-aidant@lappui.org

Service ouvert du lundi au dimanche de 8 h à 20 h

Journée canadienne des proches aidants : une campagne pour rassurer les aidants

À l'occasion de la Journée canadienne des proches aidants, l'Appui et d'autre acteurs nationaux auprès des proches aidants leur manifestent leur présence à travers une campagne presse et numérique. L'objectif de l'opération est clair : il s'agit de faire savoir aux proches aidants que les organismes d'aide restent à leurs côtés malgré la situation inédite entraînée par la pandémie de Covid-19. « Notre campagne se veut positive dans un contexte compliqué. Nous avons souhaité rappeler aux proches aidants qu'ils ne sont pas seuls et que plusieurs organismes de soutien sont en mesure de leur fournir des services essentiels face à leur situation. C'est un message de solidarité puisque nous voulons les à inciter à profiter de ces services pour alléger un peu leur quotidien », présente Guillaume Joseph.

À propos de la Journée canadienne des proches aidants

Les proches aidants sont célébrés chaque année le premier mardi d'avril. L'objectif de la journée est de mettre en avant contribution des proches aidants au Canada. C'est aussi l'occasion de faire le point sur les enjeux rencontrés par les proches aidants.

À propos de l'Appui

Fondé en 2009, l'Appui pour les proches aidants d'aînés est un organisme à but non lucratif financé par le Gouvernement du Québec et la Famille Lucie et André Chagnon. Le mandat principal de l'Appui pour les proches aidants d'aînés consiste à soutenir le déploiement de services d'information, de formation, de soutien psychosocial et de répit, par le financement des organismes présents dans les milieux. L'Appui agit aussi à titre d'agent de mobilisation et de concertation des différents acteurs qui se consacrent au soutien des proches aidants d'aînés et qui participent à améliorer leur qualité de vie. Cette mission est réalisée nationalement, mais aussi grâce à 17 Appuis régionaux déployés partout au Québec, ainsi qu'à une entente spécifique de développement pour les Terres-Cries-de-la-Baie-James.

À propos des organismes à l'origine de la campagne

La campagne a été menée par Baluchon Alzheimer , la F édération Québécoise des Sociétés Alzheimer , HUDDOL , Parkinson Québec , le Regroupement des Aidants Naturels du Québec , la Société Canadienne du Cancer et la Société de la sclérose latérale amyotrophique du Québec .

