La Banque Scotia s'engage à verser 2,5 millions de dollars pour soutenir la lutte contre la pandémie de COVID-19





TORONTO, le 7 avril 2020 /CNW/ - Afin de venir en aide aux populations les plus à risque au cours de la pandémie de COVID?19, la Banque Scotia s'engage à verser 2,5 millions de dollars pour appuyer les mesures d'intervention partout où elle est présente dans le monde.

« La Banque Scotia a toujours été là pour ses clients et les communautés, dans les moments heureux comme dans les périodes difficiles, indique Brian Porter, président et chef de la direction de la Banque Scotia. Nul ne connaît mieux les besoins de sa communauté que les personnes qui y vivent. Nous espérons qu'en donnant aux équipes sur le terrain la responsabilité de distribuer les dons, nous contribuerons à atténuer la pression qui pèse sur les membres les plus vulnérables de la société. »

La Banque Scotia appuiera les efforts de plusieurs partenaires communautaires, notamment par les dons suivants :

1,2 million de dollars, qui permettront à ses équipes de venir en aide à des organismes de bienfaisance locaux qui travaillent sans relâche pour répondre aux besoins communautaires les plus urgents;

400 000 dollars au Fonds d'urgence et de rétablissement de la COVID-19 de Centraide;

150 000 dollars à partenaires choisis des milieux du savoir qui travaillent à l'élaboration de solutions innovatrices sur la COVID-19 pouvant être adaptées rapidement.

Consciente de l'évolution rapide de la pandémie, la Banque Scotia a également constitué un fonds de 750 000 $ pour répondre aux besoins croissants d'organismes locaux.

La Banque Scotia est guidée par sa mission d'entreprise, qui est d'agir pour l'avenir de tous. Cet énoncé décrit le rôle que nous voulons jouer auprès de nos employés, de nos clients, de nos actionnaires et de la collectivité en général : être là pour les aider à préparer l'avenir, même dans les temps les plus difficiles. Dans cette optique, la Banque Scotia est fière d'appuyer un éventail d'initiatives communautaires en effectuant des dons, en investissant dans la collectivité et en encourageant le bénévolat de ses employés.

La Banque Scotia a publié récemment son Rapport 2019 sur les enjeux environnementaux, sociaux et de gouvernance, qui souligne les gestes que pose la Banque pour aider ses clients, ses employés et les membres des collectivités où elle est présente à concrétiser leur avenir et pour mobiliser le secteur de la finance en vue de relever d'importants défis sociaux et environnementaux et contribuer à un monde plus durable. Pour lire le rapport, veuillez consulter www.scotiabank.com/corporate/fr/page-d-accueil-mondiale/responsabilite-sociale-d-entreprise.html.

Pour en savoir plus sur les mesures adoptées par la Banque Scotia pour aider ses clients à faire face à la pandémie de COVID-19, veuillez consulter le www.scotiabank.com/ca/fr/qui-nous-sommes/soutien/coronavirus-covid-19.html.

À propos de la Banque Scotia

La Banque Scotia compte parmi les chefs de file du secteur bancaire dans les Amériques. Dans l'esprit de sa mission d'entreprise, « pour l'avenir de tous », elle contribue à la réussite de ses clients, de leur famille et de leur collectivité en offrant des conseils et une vaste gamme de produits et de services, dont des services bancaires aux particuliers, aux entreprises et aux sociétés, des services bancaires privés, d'investissement et de gestion de patrimoine ainsi que des services liés aux marchés des capitaux. Au 31 janvier 2020, l'effectif de la Banque Scotia comptait quelque 100 000 employés et les actifs s'élevaient à environ 1 200 milliards de dollars. Les actions de la Banque Scotia sont cotées en bourse à Toronto (TSX : BNS) et à New York (NYSE : BNS). Pour en savoir davantage, veuillez consulter http://www.scotiabank.com et suivre le fil @ScotiabankViews sur Twitter.

SOURCE Scotiabank

Communiqué envoyé le 7 avril 2020 à 08:00 et diffusé par :