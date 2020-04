Merck reçoit un deuxième brevet américain en matière de technologie d'édition génomique CRISPR





- La technologie CRISPR-chrom améliore l'accès au génome pour une édition encore plus efficace

- Seul détenteur d'un brevet américain dans l'espace CRISPR chromatine

- L'entreprise stimule l'innovation en matière de technologies d'édition génomique CRISPR

DARMSTADT, Allemagne, 7 avril 2020 /PRNewswire/ -- Merck, une entreprise de premier plan en sciences et technologie, a annoncé ce jour que le bureau américain des brevets et des marques de commerce (United States Patent and Trademark Office) lui a délivré un brevet pour sa technologie CRISPR-chrom. Grâce à cette autorisation, Merck est le seul fournisseur disposant d'un brevet qui couvre la fusion des peptides modulateurs de la chromatine avec les protéines CRISPR, qui contribue à éliminer la chromatine et à améliorer l'accès au génome.

« Cette récompense constitue notre deuxième brevet CRISPR aux États-Unis et notre 23e brevet concernant les CRISPR dans le monde ; en tant que chefs de file en matière de technologie CRISPR, nous continuerons à promouvoir l'innovation et à coopérer avec des scientifiques à travers le monde, afin de nous assurer qu'ils disposent des options d'édition génomique les plus avancées », a déclaré Udit Batra, membre du conseil d'administration et PDG de la division des sciences de la vie chez Merck.

L'ADN génomique des cellules de mammifères étant souvent solidement enveloppé dans des complexes de protéines appelés chromatine, l'ADN génomique est souvent inaccessible aux CRISPR. La technologie CRISPR-chrom de Merck fonctionne en fusionnant des peptides modulateurs de la chromatine avec une protéine CRISPR, la Cas9 (qui permet de couper l'ADN du CRISPR), pour une édition génomique plus efficace. Ce travail a été initialement publié dans l'édition de février 2018 de The CRISPR Journal et a été l'un des cinq articles du journal les plus téléchargés au cours de l'année.

La division des Sciences de la vie de Merck, chef de file en matière d'édition génomique, poursuit des activités de recherche et développement pour améliorer les technologies de modification génétique.

Le portefeuille de brevets CRISPR de l'entreprise comprend des brevets accordés pour les technologies liées aux CRISPR, qui recouvrent des méthodes fondamentales et alternatives d'édition du génome. Les brevets obtenus par l'entreprise pour sa technologie d'intégration CRISPR ont été accordés en Australie, au Canada, en Chine, en Europe, en Israël, à Singapour et en Corée du Sud. Des brevets accordés en Europe, et en instance ailleurs, couvrent les vecteurs plasmidiques ou viraux codant pour les systèmes CRISPR, nécessaires pour effectuer la modification du génome dans les cellules eucaryotes. D'autres brevets européens et d'autres demandes en attente concernent les compositions de protéine-ARN nickase.

Merck a obtenu son premier brevet américain en février 2019 pour sa technologie proxy-CRISPR, rendant ainsi les CRISPR plus efficaces, plus flexibles et plus spécifiques. L'entreprise a octroyé des licences avec succès sur son portefeuille de brevets CRISPR et continue à concéder l'intégralité de son portefeuille de brevets CRISPR dans tous les domaines d'utilisation. Merck a pris des mesures proactives et énergiques à la recherche de partenaires pour l'octroi de licences de brevets CRISPR destinées aux thérapies, à l'agriculture et à la recherche et accueille chaleureusement ces opportunités.

La technologie CRISPR est une compétence de base pour Merck qui possède seize années d'expérience dans l'édition génomique, allant de la découverte à la fabrication. L'entreprise met au point des technologies dans une large gamme d'applications d'édition du génome, parmi lesquelles l'inactivation de gènes, l'intégration de gènes et les bibliothèques de CRISPR pour le dépistage génétique, entre autres.

Merck reconnaît que l'édition génomique a eu pour résultat des progrès importants dans la recherche biologique et la médecine. En même temps, le potentiel croissant des technologies d'édition génomique a fait naître des préoccupations d'ordre scientifique, juridique et sociétal. L'entreprise soutient la recherche sur l'édition génomique sous réserve d'une prise en compte prudente des normes éthiques et juridiques. Merck a mis en place un Comité consultatif de bioéthique indépendant et externe, afin de fournir une orientation pour les recherches engagées par l'entreprise, y compris les recherches qui portent sur l'édition génomique ou qui l'utilisent ; l'entreprise a mis au point, défini et publié de façon transparente une prise de position opérationnelle claire, qui prend en compte des questions scientifiques et sociétales afin d'éclairer les approches thérapeutiques prometteuses à utiliser dans la recherche et les applications.

À propos de Merck

Merck est l'une des principales entreprises de sciences et technologies dans les soins de santé, les sciences de la vie et les matériaux de haute performance. Près de 57 000 employés s'appliquent à établir une différence positive dans les existences de millions de personnes chaque jour en créant plus de joie et de durabilité dans les modes de vie. L'entreprise aborde tous les domaines, depuis le développement de technologies d'édition du génome, en passant par la découverte d'approches uniques pour traiter les maladies les plus complexes, jusqu'à la mise au point de dispositifs intelligents. En 2019, Merck a réalisé 16,2 milliards d'euros de ventes dans 66 pays.

L'exploration scientifique et l'entrepreneuriat responsable ont été à la base de toutes les percées technologiques et scientifiques chez Merck. C'est ainsi que Merck a prospéré depuis sa fondation en 1668. La famille fondatrice demeure à ce jour l'actionnaire majoritaire de la société cotée en bourse. Merck détient les droits mondiaux sur le nom et la marque « Merck ». Les seules exceptions concernent les États-Unis et le Canada, où les secteurs commerciaux de Merck opèrent sous le nom d'EMD Serono pour les soins de santé, de MilliporeSigma pour les sciences de la vie et d'EMD Performance Materials pour les matériaux de haute performance.

