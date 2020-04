COVID-19 : Un bar, c'est une PME





Le travail doit continuer!

#unbarcestunepme

MONTRÉAL, le 7 avril 2020 /CNW Telbec/ - « Aujourd'hui, nous saluons le changement de cap de la part du gouvernement du Canada (BDC et EDC) qui a revu et modifié ses conditions d'admissibilités, intégrant ainsi toutes les petites entreprises canadiennes au sein de leurs mesures d'urgences économiques. Nous tenons aussi à souligner l'effort fait par la Société de Développement Commercial (SDC) du Québec qui travaille présentement pour tous ses membres commerçants dont notre secteur de l'industrie », a déclaré Pierre Thibault, copropriétaire de la Taverne St-Sacrement et porte-parole du mouvement Un bar, c'est une PME.

Cependant cette reconnaissance de l'industrie des bars est temporaire

et reliée aux mesures économiques exceptionnelles d'urgence

à la lutte contre le COVID-19.

Le travail doit continuer! C'est pour cette raison que la création du mouvement #unbarcestunepme dédié au secteur de l'industrie des bars, des bistrots, des pubs, des tavernes et des bars à vins au Québec vient de voir le jour. Afin d'être une fois pour toute reconnue comme étant une industrie qui contribue à l'économie de notre société.

Québec doit emboîter le pas avec le programme PACTE

Présentement, nous attendons la position du Ministère de l'Économie et de l'Innovation du Québec (MEI) qui, à ce jour, refusait toujours les bars, bistrots, pubs, tavernes et bars à vins sur le Programme d'Action Concertée Temporaire pour les Entreprises (PACTE)

« Nous sommes conscients que la priorité numéro un de notre gouvernement relève du domaine de la santé publique des québécois et des québécoises. Nous félicitons les mesures prises récemment par notre gouvernement pour combattre cette pandémie au Québec. Notre secteur de l'industrie étant principalement relié aux lieux de rassemblement sera durement touché et c'est pourquoi nous voulons nous aussi être inclus dans les plans de sauvegarde de ses petites et moyenne entreprises, une fois que l'économie deviendra la nouvelle priorité au Québec. Restez chez vous tout en demeurant proactifs », a conclu le représentant du mouvement Un bar, c'est une PME.

