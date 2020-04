COVID-19 : la CCMM dévoile sa programmation d'activités virtuelles et ses nouveaux services pour soutenir les entreprises durant la crise





MONTRÉAL, le 7 avril 2020 /CNW Telbec/ - Fidèle à sa mission d'agir pour la prospérité des entreprises et de la métropole, la Chambre de commerce du Montréal métropolitain donne cette semaine le coup d'envoi officiel de sa nouvelle programmation d'activités virtuelles. Elle profite également de l'occasion pour mettre de l'avant les nouveaux services lancés pour aider les entreprises à mieux affronter la crise de la COVID-19.

« La pandémie actuelle a des effets économiques sans précédent. La suspension des activités et des services non essentiels place les entreprises de la métropole et du Québec dans une situation extrêmement difficile. Celles-ci doivent non seulement réagir dans l'urgence, mais également prendre des décisions cruciales pour leur survie. Celles qui peuvent continuer doivent revoir leurs façons de faire. Toutes se demandent comment se préparer pour une relance éventuelle. La Chambre est totalement engagée pour aider ses membres et le milieu des affaires de la métropole durant cette épreuve », a déclaré Michel Leblanc, président et chef de la direction de la Chambre de commerce du Montréal métropolitain.

« Nous sommes très fiers d'avoir développé en quelques jours une programmation d'activités et de contenus virtuels gratuits pour soutenir les entreprises. Au cours des prochaines semaines, les gens du milieu des affaires auront la possibilité d'échanger avec des politiciens et des dirigeants économiques engagés. Dès ce mercredi, le ministre du Travail, de l'Emploi et de la Solidarité sociale répondra à mes questions et à celles des participants. Le lendemain, jeudi, Alexandre Taillefer viendra présenter la vision et le fonctionnement de l'initiative Le Panier Bleu, dont le but est de faciliter l'accès aux produits et commerces d'ici. Il répondra lui aussi aux questions des participants », a poursuivi M. Leblanc.

« Nous nous sommes aussi investis à fond pour déterminer les meilleures façons d'être utiles à nos membres. C'est ainsi que nous avons mis sur pied, grâce à la collaboration de partenaires d'affaires, une escouade d'experts qui guide gratuitement les entrepreneurs dans l'implantation de solutions. Nous lancerons également dans les prochains jours une plateforme virtuelle de réseautage intelligent, qui deviendra un lieu d'échange et de discussion sur les meilleures pratiques à mettre en place pour gérer la crise de la COVID-19 », a ajouté Michel Leblanc.

« Ces nouveaux services s'ajoutent aux coups de sonde réguliers que nous menons auprès des entreprises de la métropole pour mieux comprendre leurs enjeux et préoccupations face à la situation, ainsi qu'à notre infolettre spéciale, qui informe nos membres des différentes mesures et outils à leur disposition. Nos programmes, tels qu'Interconnexion et J'apprends le français, et nos services en intelligence d'affaires Acclr sont maintenant accessibles à distance. Cela fait près de 200 ans que la Chambre appuie les entreprises de la région métropolitaine et contribue au développement économique de la métropole. Comme nous l'avons dit, c'est dans les moments de crise que se révèle la résilience d'une ville, et c'est lorsque c'est difficile qu'il faut encore plus travailler ensemble », a conclu M. Leblanc.

Les nouveaux services de la Chambre sont regroupés sur une page Web qui leur est consacrée et qui continuera d'être bonifiée au cours des prochains jours. La programmation complète des activités virtuelles peut être consultée ici.

À propos de la Chambre de commerce du Montréal métropolitain (CCMM)

Forte d'un réseau de plus de 8 000 membres, la CCMM agit sur deux fronts : porter la voix du milieu des affaires montréalais et offrir des services spécialisés aux entreprises et à leurs représentants. Toujours au fait de l'actualité, elle intervient dans des dossiers déterminants pour la prospérité des entreprises et de la métropole. Avec l'appui de ses experts Acclr, la CCMM vise à accélérer la création et la croissance des entreprises de toutes tailles, ici et à l'international.

