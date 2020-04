Quantron AG devient importateur de CATL en Europe





Les piles au lithium du fabricant CATL peuvent être achetées chez Quantron dans toute l'Europe - une impulsion positive pour l'électromobilité et la région d'Augsbourg

AUGSBOURG, Allemagne, 7 avril 2020 /PRNewswire/ -- La tendance aux véhicules électriques est en constante augmentation. L'entreprise d'Augsbourg et CATL (Contemporary Amperex Technology Co. Limited) ont conclu un accord commercial et de service global : Quantron est désormais un distributeur et partenaire de service autorisé du plus grand fabricant mondial de batteries lithium-ion pour véhicules commerciaux et applications industrielles en Europe. En tant qu'importateur, Quantron sera autorisé à être le distributeur de CATL et à fournir des batteries CATL en Europe. Les deux sociétés se soutiendront ainsi mutuellement dans leurs efforts pour promouvoir la mobilité électronique en Europe.

Solutions de batteries CATL pour les véhicules utilitaires Quantron et développements de produits spécifiques aux clients

À l'avenir, Quantron AG utilisera des solutions de batteries CTP (cell to pack) standardisées (basées sur le système chimique LFP) pour les véhicules commerciaux électrifiés. Cela permettra à l'entreprise d'offrir une haute densité énergétique combinée à de faibles coûts et une grande durabilité (sans cobalt) dans les véhicules. Pour une coopération plus souple, la société propose également des solutions de batteries intégrées avec les produits de batteries NMC de CATL pour les besoins spécifiques des clients. L'accès aux composants standard de CATL permet à la société de développer des solutions de batteries individuelles pour les besoins spécifiques des clients sur la base de cellules NMC, de les amener rapidement à la production en série et de les livrer dans les quantités appropriées.

Vision de CATL et Quantron

La CATL est devenue le plus grand fabricant de batteries lithium-ion au cours des dernières années. La société, dont le siège est à Ningde (Chine), s'est fixé pour objectif de promouvoir l'expansion de la mobilité électrique en Europe au-delà du marché des voitures particulières. La coopération avec Quantron renforce en outre ce plan dans les domaines de la vente et de l'après-vente.

- L'image est disponible sur AP Images ( http://www.apimages.com ) -

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/1142320/Quantron_AG_Visit_CATL.jpg

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/1142319/Quantron_Andreas_Haller_CATL_Akin_Li.jpg

Contact presse :

Quantron AG : Serhat Yilmaz

+49-82-12-49-9790

s.yilmaz@quantron.net

www.quantron.net

Communiqué envoyé le 7 avril 2020 à 07:06 et diffusé par :