Vente en ligne : une initiative porteuse et salutaire!

QUÉBEC, le 7 avril 2020 /CNW Telbec/ - À la suite de l'annonce du gouvernement du Québec et du ministre de l'Économie et de l'Innovation Pierre Fitzgibbon, l'agence numérique Leonard, basée à Québec, tient à saluer les initiatives de vente en ligne mises de l'avant par le gouvernement et les entreprises québécoises. Continuant sur sa lancée, Leonard invite les organisations à développer des stratégies numériques et des outils Web afin de propulser leurs ventes en ligne locales comme leurs exportations et ainsi d'assurer la poursuite de leurs activités malgré la crise qui sévit.

PolarMade : l'histoire à succès qui prouve que c'est possible!

PolarMade, fabricant de pelles (SnowPeeler) pour déneiger les toitures, démontre parfaitement que l'on peut réussir et se démarquer par une stratégie de vente axée sur le numérique. Accompagnée par Leonard et soutenu par des initiatives fédérales (Développement économique Canada) et provinciales (ministère de l'Économie et de l'Innovation), PolarMade a connu une croissance de ses ventes en ligne de 1000 % dans les deux dernières années. L'entreprise a un chiffre d'affaires de 3 M$ à sa troisième année d'activité et réalise plus de 51 % de ses ventes en ligne, dont 68 % à l'extérieur du Québec. Ses produits, dont plus de 90 % des matières premières proviennent de la Capitale-Nationale, sont en vente au Canada sur Amazon.ca, HomeDepot.ca, Costco.ca, BMR.ca, PatrickMorin.ca et Kent.ca, et aux États-Unis sur Amazon.com, HomeDepot.com, Costco.com, Menards.com, TrueValue.com, Walmart.com et TheGrommet.com.

Aidons à combler le déficit commercial!

Les ventes en ligne peuvent combler le déficit commercial de 20 G$ rendu public par le gouvernement du Québec. « Or, comme le démontre bien l'exemple de PolarMade, la vente en ligne s'avère la planche de salut pour les entreprises. Le contexte de confinement lié à la crise nous oblige à numériser une partie de nos ventes et à déployer des initiatives marketing originales pour faire découvrir nos produits québécois, ici comme ailleurs dans le monde. Nous pouvons tous, comme PolarMade, contribuer à combler le déficit commercial du Québec », a expliqué Karl Demers, président de Leonard, une agence numérique spécialisée dans l'accélération de la croissance d'entreprises québécoises par le numérique.

Leonard: https://leonardagenceweb.com/

PolarMade: https://www.polarmade.com/

