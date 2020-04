Les Industries Gould livreront 90?000 masques dans les prochains jours





COVID-19 : Pénurie de masques KN95 dans le réseau de la santé du Québec et en magasin

MONTRÉAL, le 7 avril 2020 /CNW Telbec/ - Les Industries Gould ltée («?GOULD?») livreront, dès la semaine prochaine, 90?000 masques de protection respiratoire pour répondre à la demande criante des établissements de santé du Québec. Spécialisée dans la conception et la fabrication de produits d'entretien ménager et d'hygiène personnelle, l'équipe de GOULD a redoublé d'ingéniosité pour adapter rapidement ses approvisionnements et sa chaîne logistique de manière à contribuer à l'effort industriel rendu nécessaire par la crise sanitaire liée au COVID-19 et la pénurie de matériel médical. Au total, un premier lot de 50?000 masques KN95 et 40?000 réutilisables sera acheminé de façon sécuritaire vers les établissements du réseau de la santé et des services sociaux.

«?GOULD est profondément ancrée dans la communauté montréalaise depuis 65 ans et c'était tout naturel pour nous de prendre part à cet effort collectif dans la lutte contre la COVID-19 en mobilisant nos ressources et notre plateforme logistique. Nous sommes très fiers de l'engagement de nos équipes qui ne comptent pas leurs efforts depuis le début de cette crise. Nous avons travaillé avec rapidité et efficacité afin de venir en aide, dans les plus brefs délais possible, à ceux qui en ont le plus besoin à travers la distribution des masques KN95 et de masques réutilisables.?»

- Frederico Panetta, président, Les Industries Gould ltée

Embauche de personnel supplémentaire

Depuis le début de la crise, la demande pour les produits d'hygiène personnelle et d'entretien s'est fortement accrue et l'entreprise a dû demander à ses 50 employés de faire du temps supplémentaire pour y répondre. GOULD a également embauché 15 personnes additionnelles au cours des deux dernières semaines pour honorer notamment les commandes de masques. De nouveaux protocoles ont aussi été établis pour renforcer la sécurité et les précautions sanitaires face à la COVID-19.

Sécurisation des livraisons

À la suite des nombreux vols de masques et de matériel médical qui ont été signalés par les établissements de santé et les détaillants dans les derniers jours, GOULD a dû prendre des mesures exceptionnelles pour sécuriser ses livraisons. L'entreprise a donc mis en place des stratégies ingénieuses pour contrer ce phénomène et s'assurer que ses produits soient acheminés sans embuche aux entreprises de détail ainsi qu'au personnel médical et aux patients des établissements de santé.

À propos - Les Industries Gould ltée

Entreprise familiale établie à Montréal depuis 1954, Les Industries Gould ltée conçoivent et fabriquent des produits de soin personnel, des nettoyants et des désinfectants pour des clients dans le commerce de détail et le secteur de la santé. Grâce à ses investissements continus en recherche et développement et à l'expertise de ses équipes, GOULD a su innover pour rester à l'avant-garde et développer de nouveaux produits toujours plus performants qui répondent aux besoins de ses clients et aux plus hautes normes de qualité de l'industrie.

