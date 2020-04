OneStream Software lance une solution de rapprochement des transactions permettant d'accélérer les rapprochements de comptes et la clôture financière





OneStream Software, l'un des principaux fournisseurs de solutions modernes de gestion de la performance d'entreprise (GPE) pour les entreprises de taille moyenne à grande, vient de lancer une nouvelle solution de rapprochement des transactions capable d'accélérer les rapprochements de comptes et de raccourcir le processus de clôture financière. OneStream Transaction Matching permet aux entreprises de collecter et de rapprocher de gros volumes de transactions à partir de multiples sources. Cela permet d'identifier et de résoudre rapidement les différences en vue de finaliser avec précision les soldes de fin de période, bien plus rapidement qu'avec des outils tiers ou des tableurs.

« Les rapprochements de comptes et le rapprochement de transactions dans de multiples systèmes peuvent constituer un processus très chronophage pour les grandes entreprises disposant de multiples systèmes et ayant des milliers de comptes à rapprocher. OneStream Transaction Matching remplace les tableurs et les solutions ponctuelles de tiers, de sorte que nos clients peuvent accélérer le processus d'appariement et de rapprochement des comptes au sein de notre plateforme unifiée. Les premiers utilisateurs obtiennent des gains de temps significatifs en commençant le rapprochement des transactions bien plus tôt dans le processus de clôture, ce qui conduit à un reporting financier de fin de période plus rapide et plus sûr », a déclaré Tom Shea, PDG de OneStream Software.

Cette solution complète la solution Account Reconciliation (Rapprochement des comptes) de OneStream, qui sont toutes deux disponibles sur le marché OneStream XF offrant des solutions de productivité et commerciales sans coût de licence additionnel pour les clients actuels de OneStream. Les deux solutions sont entièrement prises en charge et peuvent être déployées sur site, ou sur le Cloud pour que les utilisateurs finaux puissent gérer ces processus depuis leur bureau ou à distance.

OneStream Transaction Matching permet aux entreprises d'apparier des informations au niveau transactionnel à partir de multiples sources en utilisant une approche fondée sur des règles, aisément configurable, qui identifie et résout les différences au niveau des données des transactions. Cela remplace les tableurs et les processus manuels qui allongent les rapprochements de comptes de fin de période et peuvent retarder la clôture financière. Une incapacité à rapprocher précisément les transactions et les comptes peut conduire à des problèmes de reporting et même à des amortissements injustifiés pouvant influer défavorablement sur le compte de résultat et le bilan d'une société.

Construite sur la plateforme unifiée OneStream XF, OneStream Transaction Matching élimine les coûts de licence additionnels et la maintenance d'outils de tiers, tout en tirant parti des capacités existantes et éprouvées d'intégration des données et de qualité des données de la plateforme pour charger et apparier de gros volumes de transactions. Toutes les capacités de reporting, de conception de tableaux de bord, de commentaires, de pistes d'audit et autres capacités de la plateforme OneStream XF sont naturellement disponibles pour les solutions Account Reconciliation et Transaction Matching, permettant de bénéficier de davantage de visibilité, d'un meilleur contrôle et d'une meilleure optimisation par rapport aux solutions de tiers.

La nouvelle solution OneStream Transaction Matching peut contribuer à rationaliser les rapprochements de comptes et le processus de clôture financière en effectuant un rapprochement des transactions dans toute l'entreprise, y compris les opérations intersociétés, les comptes débiteurs et créditeurs, les rapprochements des frais de déplacement, la compensation bancaire et la boîte postale vers les comptes de trésorerie du grand livre.

« Nous utilisons actuellement OneStream Transaction Matching pour un nouveau processus que nous instaurons avec les demandes. Ce nouveau processus nécessite des paiements directs depuis notre compte bancaire, ce qui exige que nous effectuions un rapprochement des transactions à une fréquence quotidienne, plutôt que d'attendre la fin du mois. Effectuer cet appariement quotidien des transactions bancaires manuellement avec Excel aurait été un cauchemar, alors que la solution Transaction Matching nous permet d'automatiser l'essentiel du processus et d'économiser beaucoup de temps et d'effort », a affirmé Jessica Greisch, analyste financière et directrice de la fiscalité chez West Bend Mutual Insurance.

Pour de plus amples informations sur OneStream Transaction Matching, inscrivez-vous au webinaire Live Demo qui sera organisé le 24 avril ou consultez le site https://www.onestreamsoftware.com/solutions/transaction-matching

À propos de OneStream Software

OneStream Software propose une solution de gestion de la performance d'entreprise (GPE) de pointe qui unifie et simplifie la consolidation financière, la planification, le reporting et les analyses, et qui améliore la qualité des données financières pour les grandes organisations. Déployée via le Cloud ou sur site, la plateforme unifiée de OneStream permet aux entreprises de moderniser leurs opérations financières, de remplacer de multiples applications anciennes et de réduire le coût total de possession des systèmes financiers. OneStream permet aux équipes financières de consacrer moins de temps à l'intégration des données et à la maintenance des systèmes, et davantage de temps à l'amélioration des performances commerciales.

Le marché OneStream XF offre des solutions téléchargeables permettant aux clients d'augmenter facilement la valeur de leur plateforme GPE afin de répondre rapidement aux besoins changeants des services financiers et des opérations. OneStream figure aux classements 2019 Inc. 5000 et Deloitte 2019 Technology Fast 500 répertoriant les entreprises ayant la croissance la plus rapide en Amérique du Nord. Pour en savoir plus, consultez www.onestreamsoftware.com.

