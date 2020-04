UnionPay International mène l'augmentation du « paiement sans contact » pour la sécurité des consommateurs lors du COVID-19





SHANGHAI, 7 avril 2020 /PRNewswire/ -- Alors que la lutte contre le COVID-19 se poursuit, UnionPay International a dévoilé un plan visant à accroître la sécurité des consommateurs en accélérant l'émission de cartes de paiement sans contact dans le monde entier. En collaboration avec de nombreuses banques locales du monde entier, UnionPay International a également fait un effort considérable pour accroître la sensibilisation aux services de paiement en ligne et leur disponibilité afin d'en accélérer l'adoption à l'échelle mondiale.

En tant qu'acteur majeur de la technologie des paiements mondiaux, UnionPay International s'engage à trouver des solutions efficaces aux problèmes locaux spécifiques. Ayant récemment établi un partenariat avec la banque Halyk Savings Bank du Kazakhstan, UnionPay International a soutenu une initiative visant à distribuer en peu de temps plus de 100 000 cartes de paiement sans contact dans tout le pays. Ces cartes sont bien accueillies par la population locale, car elles permettent de payer plus rapidement et de réduire ainsi les risques sanitaires liés aux longues files d'attente. Il en va de même dans toute la Russie et la Mongolie grâce à un partenariat stratégique conclu avec les banques Gazprombank et Khan Bank respectivement.

Outre les paiements sans contact hors ligne, les options de paiement en ligne sont également ciblées avec un accent porté à l'augmentation du nombre de commerçants acceptant les paiements en ligne UnionPay et à l'amélioration générale de l'expérience client. À ce jour, plus de 20 millions de commerçants en ligne acceptent UnionPay dans plus de 200 pays et régions. Depuis le début de l'épidémie, le nombre de transactions en ligne a augmenté de 20 % dans le monde entier, avec une hausse de 70 % aux États-Unis et de 100 % au Japon.

Un nombre croissant de ces transactions en ligne comprend le paiement de produits, de services et de médicaments que les clients achèteraient normalement en personne, mais qu'ils ne peuvent pas acheter en raison de la quarantaine ou de restrictions de distanciation sociale. Au cours des deux derniers mois, UnionPay International s'est associée à plus de 10 institutions pour réaliser ces changements, notamment Stripe, Nexi en Italie, Banco Santander en Espagne, MCB Bank au Pakistan et la National Commercial Bank d'Arabie saoudite. Le service de paiement en ligne UnionPay est depuis peu disponible dans les principaux sites de commerce électronique comme Amazon (Australie) et Ceezmall au Pakistan, dans les applications de commande de produits alimentaires comme Foodpanda en Asie du Sud-Est et dans les plateformes en ligne d'appel de voitures avec chauffeur comme Lyft en Amérique et Gett en Russie.



Face à l'irrégularité en matière de disponibilité de conseils médicaux compétents dans le monde entier, UnionPay International s'est associé à « WeDoctor » pour lancer le « WeDoctor Global Consultation and Prevention Centre ». Cette initiative permet aux titulaires de cartes UnionPay d'accéder à une équipe de plus de 7800 professionnels de la santé pour des consultations médicales et des demandes d'assistance psychologique. Ces professionnels de la santé, pour la plupart spécialisés dans la médecine respiratoire ou les maladies infectieuses, sont principalement de garde pour aider les clients inquiets à différencier les symptômes du rhume, de la grippe et du COVID-19.

De plus, UnionPay International coopère avec plus de 40 commerçants en ligne offrant de véritables subventions pour les soins de santé à leurs détenteurs de carte. Ce programme comprend un partenariat avec Jing Dong (JD) pour fournir des masques, des désinfectants et d'autres fournitures à des prix raisonnables aux régions qui en ont le plus besoin. Les titulaires de cartes UnionPay qui effectuent des achats sur JD.com (Chine) ou joybuy.com (mondial) bénéficient également d'une remise instantanée de 8 dollars pour tenter de réduire le coût économique de l'épidémie.

