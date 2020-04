Rapid Medical : recrutement des patients terminé plus tôt que prévu pour l'étude clinique Tiger portant sur le dispositif de thrombectomie TIGERTRIEVER





YOKNEAM, Israël, 7 avril 2020 /PRNewswire/ -- Rapid Medical, une société spécialisée dans le développement de dispositifs d'intervention neurovasculaires de nouvelle génération, a annoncé avoir terminé le recrutement des patients pour l'étude TIGER (Traitement avec Intention de Générer une Reperfusion) plus rapidement que prévu. Il s'agit d'une étude multicentrique basée aux États-Unis et portant sur la performance du TIGERTRIEVER, le nouveau dispositif de thrombectomie de l'entreprise destiné au traitement aigu des AVC ischémiques. Le TIGERTRIEVER est un stentriever contrôlable et entièrement visible réglé pour s'adapter aux dimensions d'un vaisseau sanguin bloqué responsable d'un accident vasculaire cérébral ischémique aigu. Jeffrey Saver, neurologue vasculaire et directeur du service de neurologie AVC au Centre médical Ronald-Reagan-UCLA de Los Angeles, Californie, et Rishi Gupta, chirurgien neurologue et directeur des soins intensifs en neurologie au WellStar Health System, Géorgie, sont les principaux chercheurs de cette étude.

« Ce fut un honneur et un plaisir de co-diriger cet essai et nous souhaitons remercier les patients, leurs familles ainsi que les sites cliniques ayant participé à l'étude. Grâce à leur dévouement, le recrutement des patients a pu être réalisé rapidement et l'essai achevé plus tôt que prévu en dépit des défis particuliers rencontrés actuellement dans le monde médical », a déclaré le professeur Saver.

« Le TIGERTRIEVER est un stentriever de nouvelle génération grâce auquel le médecin dispose d'un contrôle utilisateur plus important. Nous espérons que sa conception unique montrera qu'il pallie les limites des dispositifs actuels et apporte des résultats optimaux chez les patients. Nous avons hâte de publier les données », a indiqué le Dr Gupta.

TIGER est une étude multisites d'exemption des dispositifs expérimentaux (IDE) évaluant le caractère sûr et efficace du TIGERTRIEVER de Rapid Medical pour le traitement des accidents cérébraux ischémiques. Les résultats de l'étude seront utilisés dans le cadre du dossier 510K déposé pour obtenir l'agrément de la FDA pour le dispositif. L'étude a été achevée plus tôt que prévu et a été réalisée dans 16 des plus grands centres pour accidents cérébraux vasculaires aux États-Unis et un centre en Israël. Le dispositif TIGERTRIEVER a obtenu l'autorisation de marque CE et est disponible sur le marché en Europe ; des milliers de procédures de thrombectomie après AVC ischémique sont réalisées avec ce dispositif chaque année.

À propos de Rapid Medical Rapid Medical développe des dispositifs révolutionnaires pour les traitements endovasculaires. Rapid Medical est le fabricant du TIGERTRIEVER et du COMANECI, le tout premier tissu filet de remodeling réglable. Le TIGERTRIEVER et le COMANECI sont marqués CE et peuvent être utilisés en Europe, et le COMANECI est également approuvé par la FDA. Dispositif expérimental, le TIGERTRIEVER n'est pas disponible à la vente aux États-Unis.

