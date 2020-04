L'équipe culinaire nationale de la Chine réalise un spectacle prodigieux aux Olympiades culinaires IKA





Ample Meat fournit les steaks utilisés par l'équipe

STUTTGART, Allemagne, 7 avril 2020 /PRNewswire/ -- Le 19 février, les 25e Jeux olympiques culinaires IKA ont pris fin à Stuttgart en Allemagne. Des équipes de chefs cuisiniers professionnels venus d'environ 70 pays et régions ont participé à cet événement. L'équipe culinaire nationale de la Chine a dû faire face à une pression extrêmement intense au cours de cet événement. En tant que fournisseur des ingrédients de boeuf pour l'équipe culinaire nationale de la Chine, Ample Meat a aidé l'équipe à figurer sur la scène de la cuisine mondiale. Elle a remporté deux championnats du monde, une médaille d'or, trois médailles d'argent et trois médailles de bronze.

Compétition culinaire la plus importante et se situant au plus haut niveau mondial, IKA constitue le concours de cuisine suprême attirant la plus grande participation chez les cuisiniers mondiaux et exigeant les ingrédients du meilleur choix pour répondre à des normes de classe mondiale.

Pour atteindre le niveau le plus élevé dans les saveurs chinoises, l'équipe culinaire nationale de la Chine se montre très méticuleuse dans sa sélection d'ingrédients. Au bout de nombreux cycles d'évaluation, elle a choisi parmi l'élite des fournisseurs alimentaires chinois. Ample Meat a été sélectionnée pour sa valeur nutritive et sa qualité.

Dans les projets « Table de chef » et « Table chaude » et en prenant comme exemple la dominance des plats à base de steak prévalant en occident, la cuisson de steaks délicieux de classe supérieure exige non seulement des compétences superbes de la part du chef cuisinier, mais également la coopération des matières alimentaires. L'équipe culinaire nationale de la Chine a ainsi trouvé Ample Meat, entreprise possédant en Nouvelle-Zélande ses propres pâturages de valeur exceptionnelle afin de lui procurer des matières premières d'une qualité sublime. Ceci a aidé l'équipe culinaire nationale de la Chine à faire la démonstration de ses splendides compétences culinaires et à satisfaire l'intransigeance des papilles gustatives des juges.

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/1138918/Sunner_Group.jpg

Communiqué envoyé le 7 avril 2020 à 01:39 et diffusé par :