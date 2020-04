L'IWBI annonce la prise de fonction de nouveaux coprésidents et de plus de 225 membres du groupe de travail sur le COVID-19 et d'autres infections respiratoires : prévention et préparation, résilience et rétablissement





L'International WELL Building Institute (IWBI) a annoncé aujourd'hui l'ajout de quatre chefs de file renommés appartenant au secteur industriel, aux universités et à la santé publique américaine, du Royaume-Uni, de la Chine et de Singapour en tant que nouveaux coprésidents de son groupe de travail sur le COVID-19 et d'autres infections respiratoires : prévention et préparation, résilience et rétablissement. Ils se joignent à des coprésidents experts américains et d'autres, originaires de Chine, qui permettront de définir le rôle essentiel à jouer par les bâtiments, les organisations et les communautés dans la réduction de la charge sanitaire de cette maladie et d'autres maladies infectieuses.

S'ajoute à l'expertise du groupe de travail constitué de coprésidents, Despina Katsikakis, partenaire internationale et directrice de la performance commerciale des occupants chez Cushman & Wakefield ; le Dr Wang Qingqin, vice-président de la China Academy of Building Research (CABR) ; le Dr Lam Khee Poh, Professeur titulaire de la chaire d'architecture et du bâtiment et doyen de l'École de design et d'environnement à l'Université nationale de Singapour, et Joanne Mahoney, chef de l'exploitation de la State University of New York College of Environmental Science and Forestry, à Syracuse, dans l'état de New York.

En outre, plus de 225 experts en santé publique, du gouvernement, du milieu universitaire et d'entreprises du monde entier, ainsi que des professionnels des métiers de l'architecture, de la conception, de la science du bâtiment et de l'immobilier, ont entendu l'appel mondial pour agir et faire partager leurs connaissances en pleine urgence mondiale de santé publique. Les membres du groupe de travail provenant de dizaines de pays représentent un engagement fort dans tous les secteurs, régions et industries et se tiennent prêts à partager leurs idées sur la protection sanitaire mondiale eu égard à la conception et à l'exploitation des bâtiments, ainsi qu'aux politiques et pratiques organisationnelles. Les membres du groupe de travail collaborent depuis certaines des entreprises les plus innovantes et respectées figurant au classement Fortune 500, provenant des entreprises internationales d'architecture et d'ingénierie, de sociétés immobilières, de municipalités, d'associations commerciales, d'instituts de recherche et d'organisations à but non lucratif nationales.

« Nous avons été véritablement submergés par les réponses enthousiastes de nos professionnels internationaux qui ont répondu présents et se sont impliqués dans le groupe de travail sur le COVID-19 », a déclaré le président-directeur général de l'IWBI, Rick Fedrizzi. « Ce groupe de travail génère un mécanisme focalisé sur ce défi actuel qui recueille et applique l'expertise et les informations de centaines de dirigeants dans leurs domaines respectifs ».

Les efforts du groupe de travail sont doubles, a déclaré R. Fedrizzi. En premier lieu, ils consistent à rechercher et développer un ensemble de produits livrables et de ressources de personnes de renom, notamment des lignes directrices s'adressant aux personnes, aux organisations et aux professionnels afin de les aider à mieux intégrer des informations exploitables et des stratégies éprouvées dans leur façon de gérer les bâtiments et les organisations. En second lieu, le groupe de travail évaluera la façon de renforcer encore plus le WELL Building Standard (WELL) afin que le système, qui concerne une surface de plus de 46 milliards de mètres carrés dans 58 pays, puisse continuer à mieux soutenir la prévention, la préparation, la résilience et le rétablissement en cette période critique mais également à l'avenir.

La liste des membres du groupe de travail est accessible au public en cliquant ici. Ils collaboreront à cet effort rapide grâce à un portail de professionnels innovant qui servira de plaque tournante aux efforts du groupe de travail et permettra le crowdsourcing numérique d'une communauté mondiale d'experts dans tous les domaines.

« Notre équipe a réagi rapidement en créant un portail en ligne afin de faciliter le dialogue entre des centaines d'experts, provenant de dizaines de pays, 24 heures sur 24, au cours du mois suivant », a déclaré Rachel Gutter, présidente de l'International WELL Building Institute. « Nous sommes convaincus que la plateforme est parfaitement adaptée à cet objectif et qu'elle nous permettra d'accélérer considérablement la création de ressources et de conseils dont nous avons désespérément besoin ».

Rachel Gutter a fait remarquer que l'importance d'agir rapidement pour transformer les stratégies exploitables dans la pratique n'est pas un vain mot au sein de ce groupe. « Les professionnels en santé publique autour de la table nous rappellent qu'il n'y a pas de temps à perdre ».

Plus d'informations sur le groupe de travail et la réactivité de l'IWBI face au COVID-19 sont disponibles en cliquant ici.

À propos de l'International WELL Building Institute

L'International WELL Building Institute (IWBI) a pris la tête du mouvement mondial de transformation de nos bâtiments, nos communautés et nos organisations de manière à faciliter l'épanouissement des personnes. Le pilote WELL v2 est la dernière version du populaire WELL Building Standard (WELL), et le pilote WELL Community Standard est un système de notation à l'échelle des districts qui constitue une nouvelle référence mondiale pour créer des communautés dans un environnement sain. WELL se concentre exclusivement sur les capacités des bâtiments et des communautés, et tout ce qui s'y rattache, à optimiser notre confort, dicter de meilleurs choix et améliorer, sans les compromettre, notre santé et notre bien-être. L'IWBI mobilise la communauté du bien-être grâce à la gestion de la certification WELL AP, à la poursuite de la recherche applicable, au développement de ressources pédagogiques et au plaidoyer en faveur de politiques qui font la promotion de la santé et du bien-être en tous lieux. L'IWBI participe au Pacte mondial des Nations Unies, la plus grande initiative mondiale d'engagement social et, grâce à WELL, il aide les entreprises à faire progresser les objectifs de développement durable (ODD) des Nations Unies. Plus d'informations sur WELL sont disponibles en cliquant ici.

International WELL Building Institute, IWBI, WELL Building Standard, WELL v2, WELL Certified, WELL AP, WELL, WELL Portfolio, The WELL Conference, WELL Community Standard et d'autres, ainsi que leurs logos associés sont des marques commerciales ou des marques de certification d'International WELL Building Institute pbc aux États-Unis et dans d'autres pays.

Le texte du communiqué issu d'une traduction ne doit d'aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d'origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.

Communiqué envoyé le 7 avril 2020 à 01:35 et diffusé par :