La Banque Tangerine réduit les taux d'intérêt des cartes de crédit grâce à des reports de versements, ce qui aidera les clients au moment où ils en ont le plus besoin





D'autres mesures sont également offertes aux personnes qui éprouvent des difficultés financières en raison de la COVID-19

TORONTO, le 6 avril 2020 /CNW/ - En vue d'aider les clients qui éprouvent des difficultés financières en raison de la COVID-19, la Banque Tangerine, la principale banque numérique du Canada réduit temporairement les taux d'intérêt des cartes de crédit à 10,99 % pour les personnes qui obtiennent un report du paiement minimum de leur carte de crédit, à compter du 1er avril 2020.

« Notre engagement à aider nos clients, nos employés et nos collectivités est inébranlable, a déclaré Gillian Riley, présidente et chef de la direction, Banque Tangerine. Au cours des dernières semaines, nos équipes ont travaillé sans relâche pour mettre en oeuvre une gamme de mesures de répit, y compris de l'aide à l'égard des prêts hypothécaires, des prêts, des marges de crédit et des cartes de crédit. La réduction des taux d'intérêt des cartes de crédit pour les clients qui ont été touchés par la COVID-19 pendant la période de report de leur paiement minimum est une autre façon grâce à laquelle nous espérons atténuer la pression à laquelle ils sont soumis et les aider à garder plus d'argent dans leurs poches au moment où ils en ont le plus besoin. »

À compter du 10 avril 2020, les clients de Tangerine qui demandent le report du paiement minimum de leur carte de crédit peuvent le faire rapidement et facilement en ligne, de sorte qu'ils ne sont pas tenus de téléphoner. La réduction du taux d'intérêt s'appliquera sous forme de crédit d'intérêt chaque mois pendant la période de report.

Les clients qui ont déjà obtenu un report de paiement de carte de crédit avant le 10 avril obtiendront également le taux d'intérêt réduit de 10,99 % sous forme de crédit d'intérêt et ne sont pas tenus d'appeler notre centre d'appels. Le taux figurera sur leur relevé d'ici la fin du mois et pendant la période de report.

Pour obtenir plus de renseignements, visitez la page tangerine.ca/COVID19.

Nous aidons nos clients lorsqu'ils en ont le plus besoin

En plus de réduire les taux d'intérêt des cartes de crédit pendant la période de report du paiement minimum, Tangerine offre à ses clients touchés par la COVID-19 d'autres mesures de répit financier et de soutien pour les aider :

Répit financier : Nous sommes déterminés à aider les clients à traverser cette période exceptionnellement difficile, en travaillant avec ceux qui éprouvent des difficultés financières en raison de la COVID-19 afin de discuter de la meilleure façon de répondre à leurs besoins. Ces mesures comprennent les suivantes :

Nous sommes déterminés à aider les clients à traverser cette période exceptionnellement difficile, en travaillant avec ceux qui éprouvent des difficultés financières en raison de la COVID-19 afin de discuter de la meilleure façon de répondre à leurs besoins. Ces mesures comprennent les suivantes : reports des versements des prêts hypothécaires de Tangerine pouvant aller jusqu'à six mois, qui peuvent être demandés en ligne en seulement quelques clics?;



possibilité de transférer un solde de carte de crédit à une marge de crédit existante de Tangerine dont le taux d'intérêt est inférieur?;





Dépôt direct de l'ARC : Nous avons mis en place un moyen rapide et facile pour que les clients puissent acheminer des renseignements sur le dépôt direct à l'ARC en ligne. De cette façon, les clients admissibles à la Prestation canadienne d'urgence ou à d'autres versements de l'ARC peuvent recevoir des fonds directement dans leur Compte-chèques ou Compte d'épargne Tangerine.





Nous avons mis en place un moyen rapide et facile pour que les clients puissent acheminer des renseignements sur le dépôt direct à l'ARC en ligne. De cette façon, les clients admissibles à la Prestation canadienne d'urgence ou à d'autres versements de l'ARC peuvent recevoir des fonds directement dans leur Compte-chèques ou Compte d'épargne Tangerine. Nous sommes ouverts : En tant que banque numérique, nous sommes conçus pour servir nos clients en ligne, par l'intermédiaire de notre appli bancaire mobile, par téléphone et par clavardage sécurisé. De plus, les clients peuvent continuer d'effectuer la plupart de leurs opérations bancaires en ligne ou sur leur téléphone intelligent, notamment :

En tant que banque numérique, nous sommes conçus pour servir nos clients en ligne, par l'intermédiaire de notre appli bancaire mobile, par téléphone et par clavardage sécurisé. De plus, les clients peuvent continuer d'effectuer la plupart de leurs opérations bancaires en ligne ou sur leur téléphone intelligent, notamment : Consulter le solde des comptes, l'historique des opérations et les renseignements sur le compte de carte de crédit Tangerine



Envoyer de l'argent gratuitement à l'aide de Virement Interac MD



Poser leurs questions à notre solution de clavardage robotisé ou consulter notre FAQ



Ajouter des alertes pour recevoir des avis sur l'activité du compte

Effectuer des opérations bancaires en toute tranquillité d'esprit : Tous nos produits d'épargne Tangerine en dollars canadiens, comme les Comptes d'épargne, les Placements garantis (CPG), les Comptes d'épargne affaires, les Comptes d'épargne libre d'impôt (CÉLI) et les Comptes d'épargne RÉR sont protégés par l'assurance de la Société d'assurance-dépôts du Canada (SADC). En outre, Tangerine est dotée d'une solide feuille de route de plus de 22 ans et elle appartient à la Banque ScotiaMD, l'une des principales banques du Canada . Les clients de Tangerine ont accès gratuitement à plus de 3?500 guichets automatiques du réseau de la Banque Scotia partout au Canada?; ceux-ci sont régulièrement approvisionnés en argent et désinfectés quotidiennement.

Pour obtenir les plus récents renseignements sur la façon dont nous appuyons nos clients, nos employés et nos collectivités, consultez la page tangerine.ca/COVID19 .

Banque Tangerine

La Banque Tangerine est une banque en ligne qui fournit des services bancaires courants simplifiés aux Canadiens. Forte de plus de 2 millions de clients et de près de 40 milliards de dollars d'actifs, Tangerine est l'une des principales banques numériques au Canada. Elle offre des services bancaires souples et accessibles, des produits et des services novateurs, des frais raisonnables et un service à la clientèle primé. Qu'il s'agisse de comptes d'épargne ou de comptes-chèques sans frais, de cartes de crédit, de CPG, de RÉR, de CÉLI, de prêts hypothécaires, de produits de prêts ou de fonds communs de placement par l'intermédiaire de sa filiale Fonds d'investissement Tangerine Limitée, la Banque Tangerine offre les produits bancaires courants dont les Canadiens ont besoin. Comptant plus de 1?000 employés au Canada, Tangerine étend sa présence au-delà de son site Web et de ses applications mobiles à des Cafés et des centres d'appel fonctionnant 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. La Banque Tangerine a été fondée en 1997 sous le nom ING DIRECT Canada. Acquise par la Banque Scotia en 2012, Tangerine exerce ses activités de façon indépendante à titre de filiale en propriété exclusive.

