Air Canada annonce la prolongation du statut Air Canada Altitude pour tous les membres





Les membres Air Canada Altitude conserveront leur statut actuel jusqu'à la fin de l'année 2021. Ils pourront :

transférer leur statut à un proche;

faire des dons de milles Aéroplan à certains organismes d'aide médicale comptant pour l'atteinte d'un statut Air Canada Altitude jusqu'au 30 avril.

MONTRÉAL, le 6 avril 2020 /CNW Telbec/ - Air Canada a annoncé aujourd'hui plusieurs mises à jour visant à maintenir le statut des membres Air Canada Altitude jusqu'à ce qu'ils soient en mesure de voyager de nouveau. Ainsi les membres verront leur statut actuel prolongé jusqu'à la fin de l'année 2021, ils pourront partager le statut atteint en 2020 avec un proche, et profiter de nouvelles possibilités de se qualifier pour un statut Air Canada Altitude ou d'accumuler des milles Aéroplan dans le confort de leur foyer.

« La loyauté est une affaire de réciprocité -- les bons comme, à plus forte raison, les mauvais jours. Les membres Altitude ont fait preuve d'un engagement exceptionnel envers Air Canada. Afin d'offrir un peu de stabilité en cette période d'incertitude, nous prolongeons le statut Air Canada Altitude actuel de nos membres jusqu'à la fin de 2021. Nous facilitons aussi le partage de ce statut avec un être cher, de même que l'accumulation de milles de qualification pour un statut Altitude et de milles Aéroplan, tout en restant au foyer, a déclaré Mark Nasr, vice-président - Fidélisation et Commerce électronique, d'Air Canada. Toute l'équipe d'Air Canada attend impatiemment d'accueillir de nouveau les clients à bord, lorsque le moment sera venu. »

Afin d'offrir une simplicité et une souplesse accrues, les modifications offertes aux clients Air Canada Altitude comprennent :

Prolongation automatique du statut Air Canada Altitude 2020

Tous les statuts Air Canada Altitude pour 2020 seront automatiquement prolongés jusqu'à la fin de 2021. Si un membre atteint un statut de niveau supérieur avant la fin de l'année, ce statut entre en vigueur dès que le membre se qualifie, et celui-ci le conserve pendant toute l'année 2021.

Partage du statut Air Canada Altitude avec la famille et les amis

Puisque le statut Air Canada Altitude est assuré pendant toute l'année 2021, si un membre a déjà atteint un statut pour l'an prochain ou qu'il le fait d'ici la fin de 2020, il pourra en faire cadeau à un ami ou à un membre de sa famille.

Continuation de l'accumulation de milles de qualification Altitude et de milles Aéroplan, dans le confort du foyer

Pendant qu'il reste à la maison, un membre peut continuer d'accumuler des milles Aéroplan et des milles de qualification Altitude, tout en changeant les choses grâce à ses milles. Dès maintenant et jusqu'au 30 avril, pour chaque tranche de cinq milles Aéroplan qu'un membre donne à un organisme caritatif qui participe à la lutte contre la pandémie de COVID-19, il recevra un mille de qualification Altitude -- jusqu'à concurrence de 25 000 MQA -- qui sera comptabilisé en vue de l'atteinte d'un statut pour 2021, valable pour un de ses proches.

Ces améliorations s'ajoutent aux autres changements déjà annoncés pour tous les membres Aéroplan :

Annulation de primes aériennes sans frais

Jusqu'au 30 avril, tous les membres peuvent annuler des primes aériennes sans frais et faire reverser l'intégralité de leurs milles Aéroplan dans leur compte, en plus de profiter d'un remboursement intégral des taxes, des frais et des suppléments applicables associés à la valeur inutilisée de leur billet. Ce changement est offert pour les itinéraires, quelle que soit la date de départ dans l'avenir.

Suspension temporaire de l'expiration des milles Aéroplan

L'expiration est suspendue jusqu'au 14 mai 2020. Cela signifie que d'ici le 14 mai, les milles Aéroplan qui seraient venus à expiration demeurent préservés. Notre politique normale en matière d'expiration s'appliquera de nouveau à compter du 15 mai, ce qui signifie que les milles expireront si une transaction n'a pas été réalisée avant cette date.

Pour en savoir plus, visitez le site ici.

