COVID-19 : l'appui du gouvernement du Québec à la formation des travailleurs est très stratégique dans le contexte de la crise





MONTRÉAL, le 6 avril 2020 /CNW Telbec/ - La Chambre de commerce du Montréal métropolitain accueille très favorablement la décision du gouvernement du Québec de profiter du ralentissement ou de l'arrêt complet des activités des entreprises pour financer la formation des travailleurs.

« Beaucoup d'entreprises sont à l'arrêt forcé depuis près d'un mois, ce qui laisse plusieurs travailleurs à la maison. Il est très opportun d'encourager la formation de tous ces travailleurs afin de rehausser leurs compétences. Cette stratégie permettra d'améliorer la qualification générale de la main-d'oeuvre et d'aider les entreprises à être encore plus concurrentielles au sortir de la crise », a déclaré Michel Leblanc, président et chef de la direction de la Chambre de commerce du Montréal métropolitain.

« Nous saluons la décision de rendre le programme accessible à tous les types d'entreprises ou d'organismes. Nous sommes conscients que les entreprises ont l'énorme défi de devoir prendre des décisions rapidement, parfois plusieurs fois par jour, pour assurer leur survie. Nous les encourageons néanmoins à profiter du ralentissement actuel pour appuyer leurs employés dans le développement de leurs qualifications », a conclu Michel Leblanc.

