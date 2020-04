Brightcove lance une nouvelle application mobile pour simplifier les communications avec les employés via vidéo





Brightcove Inc. (NASDAQ:BCOV), premier prestataire de services cloud vidéo, a annoncé aujourd'hui le lancement de Brightcove Engagetm, application spécialement développée pour permettre aux professionnels des communications internes d'informer les employés en utilisant le moyen de communication le plus puissant et le plus efficace jamais créé : la vidéo mobile. Proposant des modèles pour organiser rapidement le contenu, des analyses pour assurer le suivi de la participation, et une sécurité et une stabilité de qualité professionnelle, Brightcove Engage facilite les communications internes en utilisant le pouvoir de la vidéo.

Les études indiquent que la participation des employés est étroitement liée à l'obtention de résultats positifs pour l'entreprise; par conséquent, Brightcove Engage répond à un besoin important du marché en permettant aux employés d'afficher du contenu de manière moderne et interactive. Mêlant les deux modalités de communications numériques les plus efficaces, la vidéo et la mobilité, Brightcove Engage permet aux professionnels des communications internes de développer des expériences mobiles de marque et diffuser de manière sécurisée des évènements en direct dans toute la société, tels que des réunions publiques, ainsi que des vidéos sur demande, telles que l'intégration et les actualités internes, directement sur le dispositif d'un employé, sans devoir mobiliser des ressources onéreuses et qui consomment beaucoup de temps, liées au travail des développeurs et aux technologies de l'information. La sécurité étant l'un des aspects les plus importants que les organisations recherchent dans une application, Brightcove Engage comprend des fonctionnalités essentielles en matière de sécurité, telles que l'authentification unique (single-sign-on, SSO), pour assurer que le contenu est uniquement accessible aux personnes autorisées à le voir.

« Avec plus de 200 000 membres d'équipe dans le monde entier, la vidéo est un élément crucial de la communication pour nous aider à transmettre de manière efficace des mises à jour à l'ensemble de l'organisation », a déclaré Chelci Fauss-Johnson, responsable des Médias numériques et Communications des évènements chez Wendy's. « Nous nous sommes toujours heurtés à un obstacle pour atteindre nos membres d'équipe dans nos restaurants ; Brightcove Engage nous permettra de le faire. Nous sommes ravis de déployer Brightcove Engage au cours des prochaines semaines pour pouvoir communiquer des mises à jour en temps réel et exprimer notre appréciation directement sur les dispositifs mobiles de nos membres d'équipe. »

}« Maintenir l'engagement des employés est impératif et intégrer la vidéo pour élever notre stratégie interne en matière de communication est plus facile à réaliser que jamais », a fait savoir Charles Chu, directeur de la Technologie, Brightcove. « 65 % des auteurs de communications internes prévoient d'accroître leur investissement en faveur de la vidéo en tant que canal numérique. Une application mobile permet aux employés de réagir à un contenu au moment et dans le lieu de leur choix, que ce soit dans un train navette ou sur un tapis roulant dans un gymnase. Brightcove Engage est une solution indispensable qui fusionne l'accessibilité de la mobilité et l'impact de la vidéo, tout en fournissant également des fonctionnalités analytiques essentielles pour surveiller et optimiser le contenu, en accordant la toute première priorité à la sécurité. Brightcove Engage propose toutes ces fonctionnalités dans le cadre d'un ensemble tout en un, et crée une communauté d'employés interne axée sur la vidéo. »

Pour en savoir plus sur Brightcove Engage, veuillez visiter le site : https://www.brightcove.com/en/brightcove-engage

À propos de Brightcove Inc. (NASDAQ:BCOV)

Nous sommes les personnes qui exploitent la plus grande plateforme technologique vidéo au monde. Grâce à notre technologie et nos services primés, nous aidons les organisations dans plus de 70 pays à répondre à leurs défis professionnels et créer des opportunités stratégiques en inspirant, en divertissant, et en faisant participer leurs publics par le biais de la vidéo.

Depuis sa création en 2004, Brightcove repousse constamment les limites pour créer une plateforme à l'intention des personnes qui s'intéressent vraiment à la vidéo : une vidéo qui est robuste, modulable, et intuitive. Bénéficiant d'une infrastructure mondiale, d'un soutien client inégalé, d'un vaste réseau de partenaires, et d'investissements ininterrompus en R&D, la vidéo Brightcove définit la norme en matière de gestion, distribution et monétisation de la vidéo professionnelle. Consultez www.brightcove.com pour en savoir plus.

