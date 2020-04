COVID-19 : La Fédération professionnelle des journalistes du Québec crée une cellule de crise





MONTRÉAL, le 6 avril 2020 /CNW Telbec/ - La crise sanitaire provoquée par la pandémie de COVID-19 et l'insécurité économique qu'elle engendre est la cause de difficultés importantes vécues par les médias d'information et les journalistes, partout au Québec.

Plusieurs entreprises de presse ont déjà dû mettre à pied une partie de leur personnel, certaines n'ont eu d'autre choix que de demander des baisses de salaire à leurs employés ; la plupart vivent des heures sombres, au moment où elles sont reconnues, et ce à juste titre, comme des services essentiels.

C'est sans parler des journalistes, pigistes ou salariés, qui doivent composer avec l'insécurité ou avec des conditions de travail rendues plus difficiles, à cause de la crise.

Dans ce contexte, la Fédération professionnelle des journalistes (FPJQ) met sur pieds une cellule de crise, dont le mandat sera de colliger les informations et de déterminer quelles devraient être les actions à prendre pour aider ces médias et ces journalistes.

Cette cellule de crise est composée de Geneviève Rossier, éditrice et directrice générale, Presse canadienne, Gabrielle Brassard-Lecours, présidente, Association des journalistes indépendants du Québec (AJIQ), Sylvain Poisson, directeur général, Hebdos Québec, Martin Bougie, directeur général, Association des radiodiffuseurs communautaires du Québec, André Gagné, administrateur, FPJQ et Catherine Lafrance, directrice générale, FPJQ.

De plus, une adresse courriel a été créée : covid19@fpjq.org. Tous les travailleurs de l'information, de même que les cadres, pourront contacter la FPJQ via cette boîte de courriels pour toute information pertinente liée à la situation vécue par les médias et les journalistes en ces temps de crise; freins à l'information, obstacles à la couverture journalistique, cyber intimidation, insécurité financière, etc.

Les informations recueillies via cette boîte de courriels seront strictement confidentielles et resteront anonymes.

