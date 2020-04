COVID-19 : Le Children met sur pied un Fonds d'urgence en santé mentale pédiatrique pour soutenir les enfants en temps de crise





MONTRÉAL, le 6 avril 2020 /CNW Telbec/ - Au Canada, un enfant sur cinq souffrira d'un trouble de la santé mentale avant la fin de son école secondaire. Au cours des trois dernières semaines, la pandémie de la COVID-19 et le confinement social ont bouleversé la vie de plusieurs de ces enfants et adolescents vulnérable. Pour ceux-ci, la COVID-19 est un défi de taille. Afin de les aider à surmonter cette crise, la Fondation du Children a créé le Fonds d'urgence en santé mentale pédiatrique, qui garantira à chaque enfant l'accès aux services en santé mentale dont il a urgemment besoin, aujourd'hui et demain.

« Avec la pandémie, nous croyons que les besoins des enfants et des adolescents souffrant de trouble de la santé mentale augmenteront de façon significative et il est de notre devoir des prévoir les ressources nécessaires pour leur venir en aide, mentionne le Dr Martin Gignac, chef du service de psychiatrie pour enfants et adolescents au Children. Notre travail vise, entre autres, à leur redonner un sentiment de sécurité et à les aider à gérer les émotions complexes associées aux situations de crise. »

Le Fonds d'urgence en santé mentale pédiatrique aidera à fournir les outils dont les équipes en santé mentale du Children ont besoin pour offrir à distance une large variété de services d'urgence et de crise. Il permettra de plus d'offrir du matériel de formation aux pédiatres en première ligne dans la communauté et stimulera la recherche permettant l'établissement de traitements spécialement adaptés aux enfants et aux adolescents.

« En cette période de crise, et plus que jamais, les enfants vivant avec un trouble psychologique ont besoin qu'on soit là pour eux, tient à préciser Renée Vézina, présidente de la Fondation du Children. Les gens dont la situation financière le permet sont donc invités à offrir leur soutien monétaire pour aider à alléger les souffrances de nos jeunes patients. »

Pour donner au Fonds d'urgence en santé mentale pédiatrique, les gens peuvent visiter fondationduchildren.com/fr/collectes-de-fonds/fonds-d-urgence-en-sante-mentale-pediatrique.

À propos de la Fondation du Children

La Fondation du Children a pour mission d'inspirer et de mobiliser la communauté pour soutenir l'innovation en recherche, en enseignement et en soins cliniques à l'Hôpital de Montréal pour enfants (le Children), une institution d'enseignement pédiatrique de la faculté de médecine de l'Université McGill, et la recherche pédiatrique à l'Institut de recherche du Centre universitaire de santé McGill. Depuis sa création en 1973, la Fondation a amassé plus de 500 millions de dollars, somme qui a permis de transformer la vie des enfants malades grâce aux projets de recherche et d'enseignement à la fine pointe de la science et aux soins de haut calibre. Pour en savoir plus, visitez le site fondationduchildren.com

À propos du département de psychiatrie pour enfants et adolescents de l'Hôpital de Montréal pour enfants

Le Département de pédopsychiatrie du Children a une longue histoire en matière de traitement des enfants et des adolescents atteints de troubles psychiatriques. Fondé il y a plus de 60 ans, il a été le premier département de psychiatrie au Canada à offrir des services aux adolescents. De nombreux pédopsychiatres de renom du Canada et des États-Unis ont été formés dans ce département. Celui-ci a été intégré graduellement au département de psychiatrie de l'Université McGill, devenant plus tard la division de pédopsychiatrie. Cette division comprend les services de pédopsychiatrie de l'Hôpital de Montréal pour enfants, du CIUSSS Centre-Ouest (par l'intermédiaire de l'Hôpital général juif) et du CIUSSS de l'Ouest-de-l'Île (par l'intermédiaire de l'Institut de santé mentale Douglas). La mission du département est d'offrir des services aux enfants et à leur famille dans une perspective d'excellence et de leadership en santé mentale, et de promouvoir une culture d'excellence, d'innovation et de formation continue.

