Cascades tiendra son assemblée générale annuelle sous forme virtuelle





KINGSEY FALLS, QC, le 6 avril 2020 /CNW Telbec/ - Cascades (TSX: CAS), chef de file des solutions de récupération, d'emballage et d'hygiène écoresponsables, annonce que par prudence, elle tiendra sous forme virtuelle sa prochaine assemblée générale annuelle le jeudi 25 juin prochain, à 11 h, heure locale.

Pour faire face de manière proactive à l'impact de la pandémie de COVID-19 sur la santé publique, afin de limiter les risques pour la santé et la sécurité de ses actionnaires, employés et autres parties prenantes, et pour respecter la directive du gouvernement du Québec à l'effet que tout événement intérieur soit évité jusqu'à nouvel ordre, la Société tiendra son assemblée annuelle sous forme virtuelle uniquement, par voie de webdiffusion audio en direct. Les actionnaires auront l'occasion de participer à l'assemblée en ligne, peu importe leur emplacement géographique, et auront la possibilité de poser des questions et de voter sur un certain nombre de sujets.

Tous les renseignements concernant le déroulement de cette assemblée générale annuelle seront divulgués dans la circulaire de la Société, dont la version électronique sera déposée sur SEDAR (www.sedar.com) et sur le site Web de l'entreprise (www.cascades.com) le ou vers le 15 mai.

Fondée en 1964, Cascades propose des solutions durables, innovantes et créatrices de valeur en matière d'emballage, d'hygiène et de récupération. L'entreprise compte 12 000 femmes et hommes travaillant dans plus de 90 unités d'exploitation situées en Amérique du Nord et en Europe. Sa gestion participative, son expérience d'un demi-siècle dans le recyclage, ses efforts soutenus en recherche et développement sont autant de forces qui lui permettent de créer des produits novateurs pour ses clients tout en contribuant au mieux-être des personnes, des communautés et de la planète. Les actions de Cascades se négocient à la Bourse de Toronto sous le symbole CAS.

