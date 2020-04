PACME : une bonne mesure pour maintenir le lien d'emploi dans les PME





MONTRÉAL, le 6 avril 2020 /CNW Telbec/ - La FCEI souligne le lancement du Programme actions concertées pour le maintien en emploi, établi par le ministre du Travail, de l'Emploi et de la Solidarité sociale, M. Jean Boulet, en collaboration avec la Commission des partenaires du marché du travail (CPMT). Doté d'un budget de 100 M$ et financée en partie par les cotisations des employeurs, cette nouvelle initiative permettra aux entreprises de maintenir le lien d'emploi avec leurs travailleurs tout en leur offrant une formation en ligne pour développer leurs compétences.

« Des initiatives comme le PACME qui subventionnent directement les entreprises sont les plus porteuses et les plus adéquates pour soutenir les entreprises frappées par la crise actuelle. C'est un programme qui répond aux besoins des PME et la FCEI remercie le ministre Boulet pour la création d'une telle mesure. Donner l'opportunité aux employés de développer leurs compétences, permet non seulement de garder le lien d'emploi mais aussi de miser sur une relance économique plus vigoureuse, » a commenté François Vincent, vice-président, Québec à la FCEI.

Le PACME est arrimé avec la subvention salariale d'urgence de 75 % du gouvernement fédéral de manière à ce qu'un maximum d'entreprises puisse en profiter. De plus, les travailleurs autonomes y sont également admissibles.

Poursuivre sur cette lancée pour le plus de PME possibles

Avec l'arrêt des activités des entreprises non essentielles prolongées jusqu'au 4 mai, plusieurs PME vont frapper un mur, rappelle la FCEI. Selon les derniers résultats préliminaires d'un sondage lancé vendredi passé, ce sont 32 % des PME qui sont complètement à l'arrêt présentement. Sans revenus, il leur est de plus en plus difficile de voir la lumière au bout du tunnel.

« Les commerces locaux représentent notre tissu économique. Nous avons le devoir d'aider nos petites entreprises pour qu'elles puissent survivre à cette crise de la COVID-19. Nous demandons au gouvernement du Québec de s'inspirer de l'annonce d'aujourd'hui et de créer un fonds de subvention d'urgence afin de couvrir en partie les loyers et d'autres coûts fixes pour ces PME qui sont en difficulté. Cela est plus nécessaire que jamais pour soutenir le commerce local et assurer le maintien du dynamisme économique de nos localités, » a conclu M. Vincent.

