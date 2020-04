Neptune nomme Joseph Buaron et Michael de Geus à son conseil d'administration





LAVAL, QC, le 6 avril 2020 /CNW Telbec/ - Neptune Solutions Bien-être inc. (« Neptune » ou la « Société ») (NASDAQ: NEPT) (TSX: NEPT), a le plaisir d'annoncer aujourd'hui les nominations de Joseph Buaron et de Michael A. de Geus au conseil d'administration de la Société.

« Nous sommes très heureux d'accueillir deux personnes aussi expérimentées et accomplies au sein de notre conseil d'administration, a déclaré Michael Cammarata, chef de la direction de Neptune Solutions Bien-être. La vaste expertise technologique de Joseph et la compréhension étendue des gouvernements et des politiques de Michael, combinées à leur expérience d'entrepreneur, seront déterminantes alors que nous progressons vers notre vision de devenir un chef de file dans le domaine de la santé et du bien-être. »

« Nous sommes très enthousiastes à l'idée de tirer parti des divers parcours, des grandes connaissances et des relations étroites des nouveaux membres de notre conseil, a affirmé John Moretz, président du conseil d'administration de Neptune Solutions Bien-être. Joseph et Michael apporteront une valeur ajoutée considérable alors que nous continuons à étendre nos activités en Amérique du Nord et à redéfinir la santé et le bien-être grâce à des produits novateurs à la fine pointe de l'industrie. »

M. Buaron est un directeur de la technologie chevronné qui compte plus de deux décennies d'expérience pertinente en tant qu'entrepreneur, programmeur, architecte de solutions et ingénieur en processus de développement et d'exploitation. Il est cofondateur et directeur de la technologie de goPeer, la première entreprise de prêt entre pairs pour les consommateurs réglementée au Canada. De plus, il est directeur de la stratégie de Loti Wellness inc., une marque canadienne de produits pour l'autogestion de la santé. Auparavant, il a occupé plusieurs postes supérieurs dans les domaines de la technologie et de l'administration des systèmes chez Unilever, Schmidt's Naturals, Paymentus, Acuity Ads inc. et EQ Works (anciennement Cyberplex inc.). Il a également fondé et occupé le poste de président de Future Point inc., qui fournissait des solutions d'hébergement de sites Web et d'applications novatrices et de premier plan, jusqu'à sa vente en 2007.

Pour sa part, M. de Geus est un cadre supérieur du secteur de la sécurité très accompli, qui possède une expérience nationale et internationale en matière de cyberenquête et de sécurité physique. Il est le fondateur et le chef de la direction de Leatherback Gear, LLC, un producteur de sacs à dos à l'épreuve des balles. Il a également occupé le poste d'agent spécial fédéral d'application de la loi au sein du Département de la sécurité intérieure (Homeland Security) et a effectué diverses missions de sécurité physique et de cybersécurité depuis 2008. Auparavant, il a été directeur des ventes chez Koro Sun Report dans les îles Fidji et expert-conseil pour MD Consulting, participant à divers projets, comme le développement de l'image de marque, l'aménagement de nouveaux magasins et le lancement de jeunes pousses. M. de Geus est un doctorant en politique publique spécialisé dans le domaine de la sécurité intérieure à l'Université Walden. Il est titulaire d'une maîtrise en relations internationales de l'Université d'État de Troy et d'un baccalauréat en justice criminelle de l'Université d'État de Californie à Fullerton.

À propos de Neptune Solutions Bien-Être inc.

Neptune Solutions Bien-Être se spécialise dans l'extraction, la purification et la formulation de produits de santé et de bien-être. Neptune compte plus de 100 clients dans plusieurs secteurs verticaux, dont le cannabis et le chanvre légal, les nutraceutiques et les produits de consommation emballés. 9354-7537 Québec inc., une filiale à part entière de Neptune, détient une licence de Santé Canada pour la transformation de cannabis à son usine de 50 000 pieds carrés située à Sherbrooke, au Québec. Neptune possède également une usine de 24 000 pieds carrés située en Caroline du Nord pour transformer la biomasse de chanvre en extraits. Neptune met à profit dans l'industrie du cannabis plusieurs dizaines d'années d'expérience dans le secteur des produits naturels. Forte de cette expertise scientifique et technologique, Neptune voit des applications d'extraits dérivés du chanvre aux États-Unis au-delà des marchés et des formes de produits existants, pour les marchés des soins personnels et des produits d'entretien ménager. Ses activités comprennent également le développement et la commercialisation de solutions de nutrition clés en main et d'ingrédients brevetés, tels que MaxSimilMD, et d'une riche gamme d'huiles marines et d'huiles de graines. Son siège social est situé à Laval, au Québec.

Énoncés prospectifs

Les énoncés contenus dans le présent communiqué qui ne portent pas sur des faits passés ou courants constituent des « énoncés prospectifs » au sens des lois américaines et canadiennes sur les valeurs mobilières. Ces énoncés prospectifs comportent des risques et incertitudes connus et inconnus et sont assujettis à d'autres facteurs inconnus qui pourraient faire en sorte que les résultats réels de Neptune diffèrent de manière importante des résultats passés ou des résultats futurs dont il est question, expressément ou implicitement, dans ces énoncés prospectifs. Outre les énoncés qui décrivent explicitement de tels risques et incertitudes, il y a lieu de préciser que les énoncés qui contiennent des termes tels que « croit », « est d'avis », « prévoit », « a l'intention », « s'attend », « entend » ou « planifie » dénotent la nature incertaine et prospective de ceux-ci. Il est recommandé aux lecteurs de ne pas se fier indûment à ces énoncés prospectifs, qui sont à jour à la date du présent communiqué seulement.

Les énoncés prospectifs qui figurent dans le présent communiqué sont présentés sous réserve de la présente mise en garde et de la rubrique « Mise en garde concernant l'information prospective » qui figure dans la notice annuelle la plus récente de Neptune, qui fait également partie du rapport annuel sur formulaire 40-F le plus récent de Neptune lequel est disponible sur SEDAR, à www.sedar.com, sur EDGAR, à www.sec.gov/edgar.html et dans la section Investisseurs du site Web de Neptune, à www.neptunecorp.com. Tous les énoncés prospectifs qui figurent dans le présent communiqué sont à jour à la date du présent communiqué. Neptune ne s'engage pas à mettre à jour les énoncés prospectifs par suite de nouveaux renseignements, d'événements futurs ou pour quelque autre raison que ce soit, sauf si la loi l'exige. De plus, les énoncés prospectifs qui figurent dans le présent communiqué comportent généralement d'autres risques et incertitudes qui sont décrits à l'occasion dans les documents publics de Neptune déposés auprès de la Securities and Exchange Commission et des commissions des valeurs mobilières canadiennes. Des renseignements supplémentaires au sujet de ces hypothèses, risques et incertitudes figurent à la rubrique « Facteurs de risque » de la notice annuelle.

Ni NASDAQ ni la Bourse de Toronto n'acceptent quelque responsabilité que ce soit quant à la véracité ou à l'exactitude du présent communiqué.

SOURCE Neptune Solutions Bien-Être Inc.

Communiqué envoyé le 6 avril 2020 à 16:08 et diffusé par :