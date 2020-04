Programme d'aide clientèle RBC : notre engagement à aider les Canadiens au moment où ils en ont le plus besoin





Se serrer les coudes pour aider les clients, les employés et les collectivités

TORONTO, le 6 avril 2020 /CNW/ - En temps de crise, il est important de faire front commun en tant que collectivité afin de se soutenir les uns les autres. Aujourd'hui, par son programme d'aide clientèle RBC, RBC a annoncé une aide financière supplémentaire pour les clients qui en ont le plus besoin partout au Canada. Au cours des dernières semaines, RBC est entrée en contact avec plus de 250 000 Canadiens pour leur offrir des mesures d'allègement touchant leurs prêts hypothécaires, prêts personnels et cartes de crédit, par le report des versements sur capital et intérêts, et RBC s'engage à faire plus.

« Nous traversons tous cette épreuve ensemble et nous avons vu à quelle vitesse la pandémie de COVID-19 a touché les Canadiens partout au pays, a déclaré Neil McLaughlin, chef de groupe, Services bancaires aux particuliers et aux entreprises, RBC. RBC a réagi rapidement pour mettre en place des mesures visant à aider tous nos clients. Aujourd'hui, nous intensifions notre action pour en faire plus. Nous sommes ici pour soutenir le Canada et nos clients dans les semaines et les mois à venir afin de permettre à nos collectivités et à nos entreprises de se relever. C'est notre engagement. »

Aider nos clients :

Le programme d'aide clientèle RBC offre aux clients touchés par la COVID-19 une aide immédiate et à long terme :

Reports de versement - pour les Canadiens qui ont besoin de liquidités immédiates, y compris un report pouvant aller jusqu'à six mois pour les prêts hypothécaires, les cartes de crédit, les prêts remboursables par versements et les prêts-auto. Davantage d'options libre-service pour permettre aux clients de demander facilement de l'aide.





- pour les Canadiens qui ont besoin de liquidités immédiates, y compris un report pouvant aller jusqu'à six mois pour les prêts hypothécaires, les cartes de crédit, les prêts remboursables par versements et les prêts-auto. Davantage d'options libre-service pour permettre aux clients de demander facilement de l'aide. Aide en cas de difficultés financières - accordée pour soutenir les particuliers ayant des besoins à long terme, comme ceux qui ont subi un changement important dans leurs revenus en raison d'une perte d'emploi ou d'une maladie. On demande aux clients confrontés à des difficultés financières extrêmes de fixer un rendez-vous téléphonique avec l'un de nos conseillers pour bénéficier d'un soutien personnalisé, notamment sous forme de mesures d'allègement supplémentaires, comme des charges d'intérêt réduites sur les cartes de crédit pendant un maximum de six mois, pour les clients qui, selon leur situation, ont demandé le report du paiement minimum de leur carte de crédit, un refinancement ou une restructuration du crédit.





- accordée pour soutenir les particuliers ayant des besoins à long terme, comme ceux qui ont subi un changement important dans leurs revenus en raison d'une perte d'emploi ou d'une maladie. On demande aux clients confrontés à des difficultés financières extrêmes de fixer un rendez-vous téléphonique avec l'un de nos conseillers pour bénéficier d'un soutien personnalisé, notamment sous forme de mesures d'allègement supplémentaires, comme des charges d'intérêt réduites sur les cartes de crédit pendant un maximum de six mois, pour les clients qui, selon leur situation, ont demandé le report du paiement minimum de leur carte de crédit, un refinancement ou une restructuration du crédit. Soutien aux entreprises clientes - nous fournissons aux propriétaires d'entreprises dans le besoin des conseils et des solutions sur mesure pour les aider à atténuer les pressions financières et les perturbations qu'ils subissent. Ce soutien peut inclure la majoration temporaire des limites des marges de crédit d'exploitation et la possibilité de convertir une créance à terme en une créance à intérêts seulement pour un maximum de six mois, ainsi que de nouvelles dispenses temporaires des frais liés à l'inscription aux solutions de paiement électronique.

Protéger nos employés et nos collectivités :

Alors que la situation continue d'évoluer, RBC protège les collectivités dans le monde entier en permettant à plus de 70 000 employés de télétravailler, tout en assurant la continuité des services bancaires essentiels pour ses clients. Nous encourageons aussi les clients à utiliser l'appli Mobile RBC et le service Banque en direct. Ils sont sécuritaires, faciles à utiliser et disponibles en tout temps. Nos conseillers en succursale sont également équipés pour aider les clients, qui ont utilisé l'outil de prise de rendez-vous en ligne, en leur offrant des conseils personnalisés par téléphone. Et même si de nombreuses succursales sont temporairement fermées pour protéger les clients et les employés, RBC a pris des précautions sanitaires supplémentaires dans les succursales qui demeurent ouvertes pour soutenir les clients ayant des besoins bancaires essentiels qui ne peuvent être satisfaits qu'en personne.

En raison des consignes de distanciation physique, certaines personnes parmi les plus vulnérables au Canada ont besoin d'une attention particulière. Pour soutenir les personnes âgées, les futures mères et les autres personnes qui pourraient nécessiter une attention particulière, RBC les aide en leur fournissant un accès prioritaire dans les succursales ouvertes afin qu'elles puissent être servies en premier si leur opération nécessite une visite en succursale. En outre, nos centres d'appel offrent un service prioritaire aux clients âgés de 70 ans et plus. Il n'y a aucune mesure à prendre. L'identité des clients est déterminée lorsqu'ils nous appellent en utilisant leur carte bancaire, puis les appels sont traités par ordre de priorité.

« Les Canadiens continuent de tendre la main à ceux qui sont dans le besoin, et nos employés travaillent sans relâche pour soutenir nos clients, a ajouté M. McLaughlin. RBC est là pour apporter conseils et soulagement en ces temps difficiles. Nous sommes toujours là pour aider ; aujourd'hui, demain et jusqu'à ce que nous puissions tous retrouver notre force. »

RBC collabore avec le gouvernement du Canada pour offrir l'inscription en ligne au dépôt direct de l'Agence du revenu du Canada (ARC), ainsi que le soutien aux petites entreprises canadiennes par Banque en direct et les Services bancaires mobiles.

Pour en savoir plus sur le programme d'aide clientèle RBC, rendez-vous à https://www.rbcroyalbank.com/fr/personal.html . Pour les clients qui sont confrontés à des difficultés financières extrêmes, veuillez prendre rendez-vous avec l'un de nos conseillers par notre service de prise de rendez-vous en ligne. Pour un accès immédiat à des renseignements sur l'aide offerte par libre-service, visitez le site RBC.com/COVID-19-fr.

