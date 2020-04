Desjardins continue d'accompagner ses membres et clients et annonce une remise aux assurés auto de Desjardins Assurances générales qui sont en confinement





MONTRÉAL, le 6 avril 2020 /CNW Telbec/ - C'est avec la volonté d'accompagner ses assurés, Particuliers et Entreprises, que Desjardins Assurances générales accorde à ceux qui sont en confinement une remise sur leur prime d'assurance auto. Les véhicules sont moins utilisés et Desjardins Assurances générales souhaite refléter cette réalité en annonçant cette remise aux assurés qui ont modifié leurs habitudes de déplacement de façon significative et qui utilisent leurs véhicules uniquement pour des déplacements essentiels comme la pharmacie ou l'épicerie. Cette remise s'adresse entre autres aux personnes qui travaillent maintenant depuis leur maison, qui ont perdu leur emploi et à toutes autres personnes qui se trouvent en confinement. Elle sera calculée sur une période de trois mois de confinement et sera proportionnelle au kilométrage annuel déclaré au contrat d'assurance. Les assurés admissibles qui souhaiteraient se prévaloir de cette remise doivent en faire la demande sur le site Internet www.desjardinsassurancesgenerales.com d'ici le 31 mai.

«?Puisque les mesures sanitaires et de distanciation sociale mises en place en raison de la COVID-19 entrainent une réduction de l'utilisation des véhicules par les Canadiens, il nous apparait normal, comme coopérative, de leur accorder une remise sur leur prime d'assurance auto?»,?a déclaré Guy Cormier, président et chef de la direction du Mouvement Desjardins.

Également, l'utilisation d'un véhicule personnel ou commercial à des fins de livraison sera temporairement couverte par la police d'assurance auto des assurés de Desjardins Assurances générales. Que ce soit pour faire des livraisons à titre de bénévole ou d'employé d'un restaurant, d'une pharmacie ou d'une épicerie, aucune prime d'assurance supplémentaire ne sera exigée. Cette modification ne s'applique cependant pas aux personnes qui effectueraient des livraisons par le biais d'applications ou de services tiers comme UberEats, Skip ou DoorDash. Les détenteurs d'une assurance auto bénéficient automatiquement de cet assouplissement. Aucune action n'est requise de leur part.

Finalement, et puisque la situation actuelle amène plusieurs personnes à télétravailler, Desjardins Assurances générales a décidé de hausser temporairement à 10?000 $ la limite de couverture prévue aux contrats d'assurance habitation pour les biens utilisés pour exercer un travail à domicile (ex. : chaise ergonomique, équipement informatique). Cette protection supplémentaire s'applique automatiquement à l'ensemble des détenteurs d'une assurance habitation. Aucune action n'est requise de leur part.

Ces mesures d'allègement s'ajoutent à celles déjà annoncées. Nommons par exemple la garantie responsabilité pour voiture louée ou empruntée sans frais supplémentaires pour les détenteurs d'une police d'assurance auto qui doivent revenir des États-Unis avec une voiture de location. Aussi, les assurés qui subissent les contrecoups financiers de la COVID-19 peuvent continuer de bénéficier de mesures d'allègement pour le paiement de leur prime d'assurance. Des mesures spécifiques sont disponibles pour les assurés Entreprises qui ont cessé leurs activités de façon temporaire ou qui sont les plus durement touchés par la situation de la COVID-19. Chaque demande sera analysée au cas par cas.

Desjardins fait partie des trois institutions financières en Amérique du Nord reconnues par les Nations-Unies comme institution responsable dans le contexte de la COVID-19

Desjardins a été reconnue comme une institution financière responsable dans le contexte de la COVID-19 par l'UNEP-FI, sous-groupe des Nations-Unies, le 6 avril 2020. Ce dernier met de l'avant des principes de finance responsable auxquels peut adhérer le secteur financier afin de contribuer activement au développement d'une économie plus durable et plus responsable. L'UNEP-FI reconnait que les différentes mesures d'allègement annoncées depuis le 16 mars dernier par Desjardins pour ses membres et clients Particuliers et Entreprises sont à prendre en exemple. L'UNEP-FI a reconnu un total de trois institutions financières en Amérique du Nord, dont deux au Canada qui sont des coopératives. En septembre 2019, Desjardins a affirmé son leadership en étant la première institution financière canadienne à devenir signataire des Principles for Responsible Banking (PRB) promus par cette organisation. Pour en apprendre davantage sur les initiatives de Desjardins, consultez le rapport de responsabilité sociale et coopérative 2019.

Plus de 151?000 membres et clients souhaitent bénéficier des mesures d'allègement de Desjardins

En date du 3 avril 2020, ce sont 151?000 membres et clients qui ont communiqué avec Desjardins afin de bénéficier des mesures d'allègement annoncées par l'institution financière. De ce nombre, 81?000 demandes concernent les reports de paiement sur les cartes de crédit, le financement Accord D ou les prêts automobiles. Du côté des prêts et marges de crédit, c'est un total de 70?000 demandes qui a été reçu, dont 51?000 en lien avec un prêt hypothécaire. Rappelons que les membres et clients qui bénéficieront d'un report de paiement et qui détiennent une carte de crédit Desjardins verront temporairement leur taux d'intérêt annuel réduit à 10,9 % sur celle-ci pendant la durée de l'entente. Chaque demande sera analysée au cas par cas, afin de trouver la solution la plus appropriée à la situation de chaque personne.

La période de confinement est un bon moment pour initier les jeunes à l'éducation financière

La fermeture des établissements d'enseignement et des services de garde amène beaucoup de parents à rester à la maison avec leurs enfants. Il peut s'agir d'un bon moment pour initier les jeunes à l'éducation financière. Le site https://www.caissescolaire.com/parents/jeux-et-videos regorge d'activités ludiques. On y retrouve des cahiers d'activités qui permettent aux jeunes du primaire de se familiariser avec les notions d'épargne à travers des jeux amusants comme des serpents-échelle, des quizz et des mots croisés.

