Femmessor salue le soutien aux entrepreneur(e)s annoncé par le gouvernement du Québec et se dit prête à collaborer





QUÉBEC, le 6 avril 2020 /CNW Telbec/ - Femmessor salue les mesures annoncées vendredi dernier par le gouvernement du Québec pour soutenir les entrepreneur(e)s québécois(e)s. Considérant que les entreprises à propriété féminine sont majoritairement des PME, cette mesure additionnelle est bienvenue pour aider les entrepreneures à passer au travers de la crise.

« Bien que la situation actuelle touche tous les propriétaires d'entreprise, les femmes entrepreneures pourraient subir davantage les impacts négatifs. En plus d'être massivement présentes dans les secteurs les plus affectés par la pandémie, elles gèrent des entreprises de plus petites tailles. Ces entreprises possèdent généralement moins de liquidités et de moyens financiers pour faire face à la situation actuelle », mentionne Sévrine Labelle, PDG de Femmessor.

Les entreprises à propriété féminine sont en effet de plus petites tailles. Selon Statistique Canada, 51% des entreprises à propriété féminine sont des entreprises individuelles et 46% ont moins de 20 employés. Le programme Aide d'urgence aux petites et moyennes entreprises vient donc répondre à un besoin en proposant du financement adapté à la situation. Ainsi, les entreprises qui éprouvent des difficultés financières en raison de la crise et qui ont besoin de liquidités d'un montant inférieur à 50 000 $ pour leur fonds de roulement pourront bénéficier d'un prêt à un taux de 3%.

« Cet ajout au Programme d'action concertée temporaire pour les entreprises (PACTE) vient combler un besoin en termes de financement adapté pour les plus petites entreprises. À titre de partenaire stratégique de première ligne pour les villes et les MRC et grâce à notre équipe déjà bien implantée dans les 17 régions du Québec, il nous fera plaisir de collaborer pour favoriser l'accès des femmes entrepreneures à ce financement d'urgence. En jumelant notre expertise en accompagnement et notre offre de financement complémentaire à cette nouvelle mesure gouvernementale, nous nous assurons d'offrir aux entreprises à propriété féminine de meilleures chances de pivoter et de se relever de cette crise », conclut Sévrine Labelle.

Femmessor, qui oeuvre dans le développement de l'entrepreneuriat féminin depuis plus de 20 ans, continue de s'adapter à la situation et à renforcer son offre d'accompagnement. Des services, jusque-là offerts uniquement aux entrepreneures bénéficiant d'un financement par l'entremise de son organisation, seront sous peu offerts à l'ensemble des entrepreneures québécoises qui en feront la demande.

Les entrepreneures intéressées à en savoir plus sont invitées à s'abonner à l'infolettre mensuelle Femmessor en complétant le formulaire au https://femmessor.com/abonnement-infolettre .

Femmessor est une organisation dédiée au développement de l'entrepreneuriat féminin qui a pour mission de contribuer directement à la création, à la croissance et à l'acquisition d'entreprises dirigées et détenues en tout ou en partie par des femmes dans les 17 régions du Québec. Son offre de financement, conjuguée à une expérience d'accompagnement adaptée aux besoins des entrepreneures, permet à ces dernières de bâtir des entreprises durables et prospères.

Femmessor est soutenue financièrement par le ministère de l'Économie et de l'Innovation (MEI). Grâce à des partenariats avec le Fonds pour les femmes entrepreneures FQ (Investissement Québec, Fondaction, Femmessor) et Desjardins Capital, elle facilite l'accès à près de 25 millions de dollars pour soutenir, par le biais de prêts conventionnels et en capital-actions, des entreprises comptant au moins une femme dans un poste stratégique et détenant au moins 25 % des actions.

