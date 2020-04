Produits Kruger lance un programme national de soutien des travailleurs de la santé de première ligne et des Canadiens dans le besoin





Produits Kruger, le plus grand fabricant canadien de produits de papier, fabricant des marques CashmereMD, PurexMD, SpongeTowelsMD et ScottiesMD, livrera des produits très en demande dans le cadre de l'initiative #DéroulerVotreGénérosité, en collaboration avec Mercedes-Benz Canada

TORONTO, le 6 avril 2020 /CNW/ - Aujourd'hui, Produits Kruger, le plus grand fabricant canadien de produits de papier, lance le programme national #DéroulerVotreGénérosité afin de soutenir les vaillants travailleurs de la santé de première ligne du Canada et les Canadiens dans le besoin. L'entreprise a livré cette après-midi le premier d'une série de colis réconfort très en demande aux travailleurs de la santé de première ligne dans plusieurs hôpitaux de Montréal. Au cours des prochaines semaines, Produits Kruger fera don de produits CashmereMD, PurexMD, SpongeTowelsMD et ScottiesMD à des travailleurs de la santé de première ligne dans plusieurs hôpitaux de Montréal, Toronto et Vancouver.

Produits Kruger fait également un don important de produits de papier à Banques alimentaires Canada et une contribution financière pour soutenir les travailleurs de la santé de première ligne. « Il n'y a jamais eu de moment plus important dans l'histoire du Canada pour se déclarer présent et pour redonner, déclare Dino Bianco, chef de la direction, Produits Kruger. Nous sommes si reconnaissants envers les héroïques travailleurs de la santé de première ligne qui, partout au Canada, mettent leur vie en danger pour garder notre pays en sécurité et en santé. Si leur but premier est de nous guérir, notre but à nous doit être de les soutenir, ajoute-t-il. Nous sommes également très préoccupés par les nombreux Canadiens qui sont désespérément dans le besoin et nous sommes déterminés à aider les banques alimentaires canadiennes à améliorer leur sort. » Dans l'esprit de l'initiative #DéroulerVotreGénérosité, Produits Kruger encourage les Canadiens à soutenir également leurs communautés de toutes les manières possibles.

Entreprise familiale canadienne de troisième génération comptant plus de 100 ans d'histoire, Produits Kruger fabrique des produits de papier au Canada, par des Canadiens, pour des Canadiens, avec plus de 2 000 employés canadiens et des usines de fabrication en Colombie-Britannique, en Ontario et au Québec. Engagée pour le bien-être des Canadiens, elle soutient activement des nombreux organismes et oeuvre caritatives, notamment : la lutte contre le cancer du sein avec la Société canadienne du cancer; la Marche Gutsy, un événement de collecte de fonds pour lutter contre la maladie de Crohn et la colite ulcéreuse; l'OEuvre des Manoirs Ronald Macdonald; et Conservation de la nature Canada.

Produits Kruger s'associe à Mercedes-Benz Canada pour livrer des produits de papier très en demande aux travailleurs de la santé dans plusieurs hôpitaux de Montréal, Toronto et Vancouver. Le constructeur automobile fournit une flotte de plus de 20 fourgons Sprinter et Metris pour faciliter les livraisons.

« Mercedes-Benz Canada et son réseau de concessionnaires sont ravis de s'associer à Produits Kruger pour livrer des fournitures à ces travailleurs de première ligne vitaux, en faisant notre part pour leur faciliter la vie pendant qu'ils font le travail acharné de fournir des soins critiques aux Canadiens, déclare Brian D. Fulton, président et directeur général, Mercedes-Benz Canada. Lorsque nous avons appris que Produits Kruger avait des fournitures à livrer et un besoin de distribution, nous avons immédiatement commencé à travailler avec des représentants de notre réseau national de concessionnaires pour assembler une flotte de fourgons Sprinter et Metris Mercedes-Benz pour répondre à ce besoin. Toutes les personnes engagées sont reconnaissantes d'avoir l'opportunité de soutenir nos communautés dès maintenant, quand cela compte le plus. »

À propos de Produits Kruger

Produits Kruger est le premier fabricant canadien de produits de papier de qualité à usages domestiques, industriels et commerciaux. La société offre aux consommateurs canadiens des marques reconnues, telles que CashmereMD, PurexMD, SpongeTowelsMD et ScottiesMD. Comptant quelque 2 500 employés, Produits Kruger a été reconnue parmi les meilleurs employeurs dans la région du Grand Toronto au cours des huit dernières années et a figuré au palmarès des entreprises les mieux gérées du Canada en 2020. Produits Kruger exploite huit usines en Amérique du Nord qui ont obtenu la certification de la chaîne de traçabilité (CoC) du FSC® (code de licence FSC® C-104904). Pour en savoir plus, visitez le www.produitskruger.ca.

Au sujet de Mercedes-Benz Canada

Mercedes-Benz Canada est chargée des ventes, du marketing et de l'entretien des véhicules de tourisme Mercedes-Benz et Mercedes-AMG, ainsi que des fourgons Mercedes-Benz. Le siège social de la compagnie se trouve à Toronto, en Ontario. Mercedes-Benz Canada Inc. emploie environ 1 200 personnes dans 14 établissements à travers le Canada. Grâce à un réseau national de sept établissements de détail appartenant à Mercedes-Benz et de 52 concessions agréées, Mercedes-Benz Canada a vendu 46 090 véhicules en 2019. Cela fait de Mercedes-Benz le constructeur automobile de luxe no 1 au Canada pour la sixième année consécutive. Pour plus d'informations, visitez media.mercedes-benz.ca.

