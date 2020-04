Quesada Burritos & Tacos lance une campagne de collecte de fonds virtuelle pour aider les Banques alimentaires du Canada à répondre à des "besoins urgents" suite à la COVID-19





La collecte de fonds débute aujourd'hui et se poursuivra jusqu'au 15 avril

TORONTO, le 6 avril 2020 /CNW/ - La chaîne nationale canadienne, Quesada Burritos & Tacos , connue pour partager les Joies du Mex à travers des aliments savoureux et frais d'inspiration mexicaine, annonce le lancement d'une collecte de fonds virtuelle pour soutenir les familles vulnérables touchées par la COVID-19.

À partir d'aujourd'hui et jusqu'au 15 avril, Quesada encourage les Canadiens à faire des dons aux Banques alimentaires du Canada par l'intermédiaire de son site web et de son application, la chaîne versant une somme équivalente aux dons jusqu'à concurrence de 10 000 $.

"Tous les employés de Quesada, y compris les franchisés et le personnel de première ligne, sont passionnés par le soutien aux communautés canadiennes", a déclaré Steve Gill, co-fondateur et CEO de Quesada Burritos & Tacos. "Notre capacité à nous nourrir est une chose dont nous ne devrions jamais avoir à nous soucier. La nourriture a le pouvoir de nous rassembler tous, et de nous apporter confort et joie, en ces temps difficiles".

Comment faire un don & Restaurants ouverts au Canada

Les Banques alimentaires du Canada ont récemment lancé un appel aux dons afin de s'assurer que les banques alimentaires du pays puissent continuer à fournir des denrées alimentaires essentielles - un besoin qui s'est accru en raison des contraintes supplémentaires sur les familles touchées par la COVID-19.

Outre l'application mobile Quesada, les Canadiens peuvent également faire des dons en se rendant sur le site www.quesada.ca/faire-un-don , où ils trouveront également une liste exhaustive des restaurants Quesada qui sont ouverts pour les commandes à emporter et la livraison. Les options de don comprennent 10 $, 25 $ ou 50 $ pour nourrir une famille de quatre personnes au lunch, au dîner ou jusqu'à six repas.

En cette période où les Canadiens doivent adhérer à la distanciation sociale, Quesada peut contribuer à faire entrer les Joies du Mex dans leur vie et propose de délicieux tacos, burritos et bols burrito, y compris l'option Beyond Meat, dont une partie des ventes va à l'organisation 1% for the Planet.

Si certains de ses restaurants sont temporairement fermés en raison de la COVID-19, un grand nombre d'entre eux sont ouverts en Ontario, en Colombie-Britannique, en Alberta et au Québec. Quesada prend au sérieux la santé et la sécurité de ses clients, employés et partenaires et applique des mesures sanitaires et de distanciation sociale strictes dans tous ses restaurants.

À propos de Quesada Burritos & Tacos

Quesada est reconnu pour sa réinterprétation des classiques de la cuisine mexicaine et son approche « comme fait à la maison » de la restauration rapide. La chaîne exploitée par des Canadiens et récipiendaire de nombreux prix compte actuellement 137 restaurants à l'échelle nationale et prépare l'ouverture de plusieurs autres établissements. Quesada a été fondée à Toronto, en 2004, par Steve Gill, ancien consultant en technologies devenu restaurateur par envie de plats mexicains plus sains. Aujourd'hui, Quesada se distingue par sa philosophie du « fraîchement préparé pour vous » et ses saveurs uniques, plus fraîches et plus légères.

SOURCE Quesada Burritos & Tacos

