Le Groupe Ogilvie souhaite rectifier les faits

MONTRÉAL, le 6 avril 2020 /CNW Telbec/ - La direction du Groupe Ogilvie déplore les propos tenus par le Journal de Montréal dans son édition du 1er avril voulant que l'entreprise ne soit pas reconnue comme service essentiel dans le contexte actuel de la pandémie à la COVID-19.

Le Groupe Ogilvie (ARO Inc., Synergie-Contact et Ogilvie Acquisition) est une entreprise regroupant plusieurs divisions offrant des services d'impartition aux firmes de télécommunication avec leurs centres d'appels ainsi que des services de recouvrement.

Le Groupe Ogilvie tient à préciser que les services offerts par les centres d'appel de l'entreprise ont été reconnus et confirmés comme services essentiels au Québec, en Ontario et en Colombie-Britannique par plusieurs entreprises de télécommunications du Québec et du Canada.

Contrairement à ce qui fut affirmé par le Journal de Montréal, dans son édition du 1er avril, tous nos employés oeuvrant dans notre division de recouvrement de Montréal sont en sécurité à leur résidence, en télétravail. Et en raison de la situation actuelle, en collaboration avec nos partenaires, nous nous efforçons de faire preuve d'une très grande souplesse dans nos relations avec les citoyens.

Quant aux quelques personnes qui sont dans l'obligation d'être présentes dans nos centres d'appels offrant des services d'impartition en raison de notre statut de service essentiel, et bien que la majorité travaille maintenant en mode télétravail, nous avons fait appel à leur professionnalisme et à leur sens civique tout en mettant en place des mesures strictes de distanciation sociale et d'hygiène des lieux de travail. Nous avons aussi informé tous nos employés que nous procéderions au remboursement des dépenses encourues pour l'achat de produits nettoyants/désinfectants (lingettes, savon à main de type Purell).

De plus, nous avons demandé aux firmes responsables du ménage et de l'entretien ménager d'augmenter la fréquence du nettoyage et de la désinfection en plus de porter une attention particulière aux espaces de travail ainsi qu'aux aires communes, comme les ascenseurs et les salles de bains.

Nos centres d'appels du Québec, de l'Ontario et de la Colombie-Britannique respectent les normes les plus récentes de distanciation sociale, telles qu'édictées par les directions de la santé publique.

Notre contribution a la lutte à la COVID-19

Nous avons aussi donné accès au 14e étage de l'immeuble où se trouve notre centre d'appels montréalais au gouvernement du Québec et au ministère de la Santé, relativement aux opérations d'appels reliés la COVID-19. Tous travaillent au bien-être des citoyens et des citoyennes et sont à l'oeuvre dans des conditions exemplaires qui respectent les normes sévères de distanciation sociale.

Le Groupe Ogilvie et ses représentants ne feront pas d'autre commentaire.

