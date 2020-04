COVID-19 - Montréal déploie des mesures supplémentaires pour soutenir les entreprises montréalaises





MONTRÉAL, le 6 avril 2020 /CNW Telbec/ - Dans le contexte de la COVID-19, la mairesse de Montréal, Valérie Plante, et le responsable du développement économique et commercial ainsi que du design au sein du comité exécutif de la Ville de Montréal, Luc Rabouin, annoncent des mesures économiques supplémentaires afin de soutenir les entreprises montréalaises.

« Plus que jamais, nous sommes invités à privilégier l'achat local. Le Panier Bleu, lancé par le gouvernement du Québec hier, en est une puissante illustration. Dans cette même veine, la Ville de Montréal déploie dès aujourd'hui une série d'outils et de mesures, notamment pour soutenir les commerçants montréalais à travers cette crise. Aujourd'hui, nous offrons des mesures de soutien supplémentaires qui permettront à la population d'être approvisionnée et aux commerçants de poursuivre certaines de leurs activités », a déclaré la mairesse de Montréal, Valérie Plante.

« La crise de la COVID-19 provoque des changements majeurs dans le commerce de proximité et fragilise la structure commerciale de Montréal. Or, le commerce de proximité est fondamental au dynamisme des quartiers de la métropole et à l'identité montréalaise. Les commerçants de Montréal font tout ce qu'ils peuvent pour s'organiser, modifier leurs façons de faire et tenter de s'adapter au contexte pour survivre au ralentissement des activités provoqué par la crise sanitaire et la Ville est là pour les soutenir », a souligné Luc Rabouin.

Livraison urbaine

Afin d'appuyer les commerçants locaux, la Ville de Montréal, en collaboration avec l'organisme Jalon Mtl, les Sociétés de développement commercial (SDC) et d'autres partenaires, met en en place un système de livraison qui saura répondre aux besoins de l'ensemble de la population en matière d'approvisionnement et qui pourra soutenir les commerçants montréalais en période de crise.

Ce projet propose aux commerçants situés sur le territoire d'une Société de développement commercial ou à proximité, une infrastructure de livraison locale, afin de répondre à la demande de leur clientèle. Cette initiative innovante permettra d'offrir un service de livraison sécuritaire, abordable et accessible.

Les commerçants qui souhaitent manifester leur intérêt pour le projet de livraison urbaine peuvent compléter le formulaire sur le site montreal.ca. La Ville de Montréal mettra ensuite les commerçants en contact avec les SDC concernées.

Virage numérique

La Ville de Montréal prend des mesures pour soutenir les commerçants montréalais qui souhaitent passer au numérique ou améliorer leurs pratiques de commerce en ligne. Les commerçants qui souhaitent se prévaloir d'un accompagnement gratuit peuvent déposer une demande sur le site montreal.ca , d'ici le 17 avril 2020 .

Comité pour un soutien d'urgence aux commerces

Pour offrir le soutien le plus adéquat possible au secteur du commerce dans un contexte de crise, la Ville de Montréal a mis sur pied un comité spécial composé de l'Association des sociétés de développement commercial de Montréal, des Sociétés de développement commercial, du réseau PME MTL, du Conseil québécois du commerce de détail, de l'Association des restaurateurs du Québec et de la grappe MMode. Ce comité développe des solutions concrètes pour apporter un soutien d'urgence aux commerces de Montréal.

Soutien aux entreprises

Plusieurs autres mesures ont été déployées par la Ville de Montréal depuis le début de la crise. Les entreprises peuvent communiquer avec la Ville du lundi au vendredi, de 8 h à 17 h, au 514 394-1793 ou transmettre leurs questions en ligne . Un conseiller de la Ville répondra dans les meilleurs délais.

Rappelons également le report de l'échéance du 2e versement des taxes municipales. Les propriétaires ont jusqu'au 2 juillet 2020 pour payer le 2e versement des taxes municipales. Pour toutes les mesures déployées par la Ville et ses partenaires, consultez montreal.ca .

