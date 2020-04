Soutien à la lutte à la COVID-19 - Énergie Valero annonce des dons de 150?000 $ pour appuyer l'effort collectif des Québécois





MONTRÉAL, le 6 avril 2020 /CNW Telbec/ - Dans le contexte de la lutte contre la pandémie, Énergie Valero annonce une deuxième vague de dons, cette fois pour appuyer le travail d'organismes d'aide alimentaire, de SOS Violence conjugale et de Centraide.

«?Le Québec est en pause et les mesures de confinement ont des effets très néfastes pour certains individus et pour des familles en situation de précarité. Nous devons agir pour soutenir les organisations de première ligne qui mènent un combat quotidien sur le terrain, près des gens et des problématiques très réelles?», déclare Louis-Philippe Gariépy, directeur principal, Affaires publiques et gouvernementales -- Canada, chez Énergie Valero.

Soutien alimentaire :

50?000 $ pour l'initiative «?Les cuisines solidaires?» de La Tablée des Chefs , un fond d'urgence allant permettre la création de repas cuisinés congelés à distribuer;

pour l'initiative , un fond d'urgence allant permettre la création de repas cuisinés congelés à distribuer; 25?000 $ au comptoir alimentaire Le Grenier , à Lévis;

au comptoir alimentaire , à Lévis; 15?000 $ à Action secours-Vie d'espoir , à Montréal-Est;

à , à Montréal-Est; D'autres dons en soutien alimentaire, notamment à La Dauphinelle et à La Maison Dalauze, des maisons d'hébergement pour femmes victimes de violence conjugale et leur famille.

Violence conjugale :

25?000 $ à SOS Violence conjugale pour la création d'unités de débordement d'urgence pour des femmes et enfants victimes de violence conjugale, dans les régions de Québec et de Montréal

Soutien communautaire :

25?000 $ au Fonds d'urgence communautaire de Centraide Chaudières-Appalaches, pour soutenir les organismes du territoire qui font face à la crise.

«?En temps normal, la violence conjugale est une problématique complexe et pour laquelle les ressources sont insuffisantes. Le soutien d'Énergie Valero nous permet de consolider l'accueil de femmes et d'enfants qui sont particulièrement en danger lors de cette crise?», explique Jocelyne Jolin, directrice générale de SOS violence conjugale

«?La pire chose qui puisse arriver aux gens, c'est de se faire dire qu'il n'y a pas de solutions. Nous, on veut pouvoir dire qu'on aide à donner des options, peut-être même un peu d'espoir, par le biais de ce soutien. Il faut être solidaire de nos collectivités, de nos voisins, de nos concitoyens?», conclut M. Gariépy.

À PROPOS

Énergie Valero Inc. est le premier distributeur de produits pétroliers au Québec. Elle possède et exploite la raffinerie Jean-Gaulin à Lévis ainsi que plusieurs infrastructures logistiques, dont le terminal pétrolier de Montréal-Est et le Pipeline Saint-Laurent. Par ses activités, elle supporte plus de 3?400 emplois et alimente un écosystème de 1?200 fournisseurs, tout en répondant de manière fiable et sécuritaire à 70 % des besoins des Québécois en produits pétroliers. Énergie Valero Inc. est la propriété exclusive de Valero Energy Corporation.

SOURCE Énergie Valero Inc.

Communiqué envoyé le 6 avril 2020 à 13:17 et diffusé par :