Levitt-Sécurité reste ouvert pour fournir des approvisionnements en EPI essentiels et effectuer des tests d'ajustement respiratoire





MONTRÉAL, le 6 avril 2020 /CNW/ - Levitt-Sécurité a annoncé que l'entreprise allait demeurer ouverte pour répondre aux besoins des Québécois en matière de produits et services de santé et sécurité. Les gouvernements provinciaux de l'ensemble du Canada considèrent Levitt-Sécurité comme un service essentiel. Levitt-Sécurité prend toutes les précautions nécessaires pour assurer la sécurité de son personnel et de ses clients. L'entreprise continue à fournir des articles de santé et de sécurité, des services d'entretien d'équipement et des tests d'ajustement respiratoire.

Levitt-Sécurité a établi un plan complet d'intervention et de continuité des opérations face à la pandémie dans l'ensemble de leur organisation, qui inclut :

Maintenir des stocks importants de pièces pour entretenir les équipements vitaux.

Continuer à fournir des services mobiles où les techniciens de service de Levitt-Sécurité se rendent chez les clients pour effectuer l'entretien des respirateurs et des équipements de protection antichute.

où les techniciens de service de Levitt-Sécurité se rendent chez les clients pour effectuer l'entretien des respirateurs et des équipements de protection antichute. Tests d'ajustement respiratoire privilégiant le personnel de soins de santé et d'intervention d'urgence.

privilégiant le personnel de soins de santé et d'intervention d'urgence. Soutien d'urgence après les heures normales d'ouverture au 1-800-361-5775.

Affichage des instructions pour le dépôt et la cueillette pour maintenance et des coordonnées des ressources locales dans les succursales.

Encourager et respecter la distance sociale de 2 mètres sur les lieux.

Comme il devient de plus en plus difficile de s'approvisionner en EPI, Levitt-Sécurité a créé une page Approvisionnement de matériel d'urgence qui affiche les articles de sécurité disponibles et les délais de livraison prévus. S'il y a des produits qui ne figurent pas sur cette liste mais que vous souhaitez obtenir, Levitt-Sécurité travaillera avec vous pour le trouver. Si le pouvoir d'achat collectif permet un approvisionnement à meilleur coût, Levitt-Sécurité appliquera les économies réalisées directement sur les commandes des clients.

Voir les produits disponibles

Pour passer une commande, composez le 1-800-361-5775 ou soumettez une demande en ligne via le formulaire se trouvant sur cette page.

Pour profiter de la prochaine large commande nationale, passez vos commandes auprès de Levitt-Sécurité avant 17 h heure locale, le jeudi 9 avril.

À propos de Levitt-Sécurité :

Levitt-Sécurité est un fournisseur national de produits, services et formation en matière de sécurité incendie et de protection des personnes et de l'environnement. Avec des succursales situées à travers le Québec, y compris Val-d'Or et Montréal, Levitt-Sécurité est parfaitement équipé pour servir les entreprises de toutes tailles et toute industrie souhaitant créer une culture de sécurité au sein de son organisation.

SOURCE Levitt-Safety Ltd.

Communiqué envoyé le 6 avril 2020 à 11:26 et diffusé par :