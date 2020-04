flatex AG réalise le meilleur trimestre de son histoire - La volatilité entraîne une croissance record absolue





Le développement extraordinaire enregistré depuis le début de l'année chez flatex AG (WKN : FTG111, ISIN : DE000FTG1111, Ticker : FTK.GR) et DEGIRO se poursuit sur une base soutenue. flatex et DEGIRO ont attiré plus de 170 000 nouveaux clients sur une base pro forma au cours du premier trimestre 2020. 35 000 nouveaux clients (+218% par rapport au T1/2019) ont opté pour flatex et plus de 135 000 clients ont opté pour DEGIRO (+385% par rapport au T1/2019). Au premier trimestre, flatex Bank a traité 6,5 millions de transactions sur titres (+123% par rapport au T1/2019), DEGIRO a traité 10,8 millions de transactions sur titres (+134% par rapport au T1/2019). Le nombre total de transactions sur une base pro forma a augmenté de près de 130% par rapport au même trimestre de l'année dernière (T1/2019 pro forma : 7,5 millions de transactions) pour atteindre 17,3 millions.

"Le premier trimestre fut particulièrement exceptionnel, avec un record tous les mois. La volatilité actuelle des marchés est extrêmement bénéfique pour notre activité, même si la raison de cette volatilité est tout sauf agréable. Cependant, comme de nombreuses plateformes en ligne, nous profitons massivement de l'environnement actuel, réalisant de très importantes économies d'échelle," déclare Frank Niehage, PDG de flatex AG. "Nos collègues de flatex et de DEGIRO font un excellent travail. Nous fonctionnons actuellement à une charge moyenne trois fois supérieure à la charge normale dans tous les processus. Nos systèmes fonctionnent de manière fiable et ont été opérationnels à 100%. Nous sommes très reconnaissants et fiers que, malgré les temps difficiles, nous rendions l'impossible possible pour nos clients fidèles."

En décembre, Flatex a déjà acquis 9,4% de DEGIRO, les 90,6% restants seront acquis après approbation des autorités néerlandaises. La demande d'approbation DNO correspondante a été soumise en février, de sorte que l'approbation réglementaire officielle et la clôture ultérieure peuvent être attendues au deuxième trimestre 2020.

"L'important succès commercial se traduit par des finances solides. Les bénéfices avant impôts du premier trimestre 2020 de Flatex Bank AG ont largement dépassé ceux de l'ensemble de l'année 2019. Ce sera une année record absolue, les résultats du premier trimestre confirment notre attente que dans ces conditions nous atteindrons nos objectifs pour 2020 fixés à 1 million de clients et 35 millions de transactions bien avant la fin de l'année," déclare Muhamad Chahrour, Directeur financier de flatex AG. "En raison de notre forte génération de trésorerie libre, nous resterons une société sans dette nette avec de solides réserves de capital, malgré le prix d'achat de 250 millions d'euros pour DEGIRO et les conditions actuelles. À partir de cette position de force stratégique et financière, nous utiliserons cette dynamique avec nos équipes pour construire le premier, le plus important et le plus grand courtier en ligne paneuropéen."

À propos de flatex AG

flatex AG (WKN : FTG111, ISIN : DE000FTG1111, Ticker : FTK.GR) exploite l'une des entreprises de courtage en ligne les plus importantes et à la croissance la plus rapide en Europe, exécutant environ 12,5 millions d'opérations sur titres sans papier annuellement. Plus de 300 000 clients B2C bénéficient de services de pointe et d'une large gamme de produits indépendants à un prix compétitif, sur la base d'une technologie de pointe moderne, développée par l'entreprise elle-même.

En décembre 2019, Flatex a annoncé l'acquisition de DeGiro, qui va devenir l'un des plus grands courtiers en ligne en Europe. Après la conclusion de la transaction, les deux sociétés prévoient de servir plus d'un million de clients avec plus de 35 millions de transactions sur titres en 2020. À une époque de consolidation bancaire, de taux d'intérêt bas et de numérisation, le groupe flatex est donc idéalement positionné pour poursuivre sa croissance et devenir le premier fournisseur européen de courtage de détail en ligne.

Avis de non-responsabilité

Ce communiqué peut contenir des déclarations et des informations prospectives, qui peuvent être identifiées par des formulations utilisant des termes tels que "s'attend à", "vise", "anticipe", "a l'intention", "planifie", "croit", "cherche", "estime" ou "va". Ces déclarations prospectives sont basées sur nos attentes actuelles et sur certaines hypothèses, qui peuvent être soumises à divers risques et incertitudes. Les résultats réellement obtenus par flatex AG peuvent différer sensiblement de ces déclarations prospectives. flatex n'assume aucune obligation de mettre à jour ces déclarations prospectives ou de les corriger en cas de développements différents de ceux prévus.

