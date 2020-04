COVID-19 - METRO démontre qu'Ensemble, nous pouvons avec un don d'un million de dollars pour aider les communautés dans le besoin et encourage ses clients à donner aussi





Feed Ontario et le fonds d'urgence United Way recevront un soutien financier supplémentaire pour répondre aux besoins accrus des communautés de l'Ontario

TORONTO, le 6 avril 2020 /CNW Telbec/ - METRO annonce un don de 500 000 $ à Feed Ontario et au fonds d'urgence United Way, ainsi qu'une promesse de jumeler les dons des clients jusqu'à concurrence de 500 000 $ pour soutenir sa campagne de collecte de fonds Together We Can (Ensemble, nous pouvons). Dès aujourd'hui et jusqu'au 30 avril, METRO fera appel à la générosité de ses clients de Metro et de Food Basics en les invitant à faire un don d'un dollar à la caisse.

METRO s'engage à aider les communautés de l'Ontario pendant la pandémie afin de répondre à la hausse des besoins d'aide alimentaire et autres services essentiels comme l'aide aux aînés ou le soutien en matière de santé mentale.

« Chez METRO, nous nous sommes engagés à soutenir les communautés dans le besoin partout en Ontario pendant la pandémie de COVID-19. L'idée de « Ensemble, nous pouvons » n'a jamais été aussi vraie et je suis fier que Metro et Food Basics, avec l'aide de nos clients, puissent vraiment faire la différence en ces temps difficiles », déclare Carmen Fortino, vice-président exécutif, chef de la division de l'Ontario et de la chaîne d'approvisionnement nationale.

Afin de prendre des mesures immédiates, METRO a choisi ses partenaires communautaires de longue date, Feed Ontario et United Way pour distribuer l'aide indispensable aux organismes régionaux. Ces organismes sont aux premières lignes pour servir les personnes qui vivent une situation précaire pendant cette période difficile. Il s'agit d'un don supplémentaire en Ontario après l'annonce, le 25 mars dernier, d'un don de 500 000 $ à Feed Ontario et aux banques alimentaires du Québec, ainsi que d'un don de 500 000 $ au fonds d'urgence United Way/Centraide.

« Nous ne remercierons jamais assez notre partenaire de longue date, METRO, pour son engagement indéfectible envers les banques alimentaires et les communautés de la province, en particulier en cette période de besoin sans précédent », déclare Carolyn Stewart, directrice exécutive de Feed Ontario. « Cet engagement soutiendra directement le programme COVID-19 Emergency Food Box de Feed Ontario, nous aidant à fournir des aliments nutritifs aux plus vulnérables de notre province ».

« Les personnes qui sont déjà confrontées à des obstacles importants de pauvreté, d'itinérance et d'isolement social ont plus que jamais besoin d'aide et l'accès à la nourriture est apparu comme une priorité immédiate pour nos résidents les plus vulnérables. Le réseau d'organismes de Centraide travaille rapidement et sans relâche pour adapter leur prestation de services alimentaires et répondre à ces besoins urgents. Merci, METRO, partenaire de longue date de Centraide, de nous aider à faire en sorte que chacun ait accès à une nourriture nutritive. Nous sommes tous dans le même bateau, et c'est ensemble que nous nous en sortirons. C'est le pouvoir de la communauté », déclare Daniele Zanotti, président et directeur général de United Way Greater Toronto.

METRO, par le biais de son réseau de magasins d'alimentation et de pharmacies, est aux premières lignes pour offrir un service essentiel depuis le début de la crise. Notre priorité a été d'assurer la sécurité de nos employés et de nos clients afin de nous permettre de continuer à rencontrer leurs besoins. Ensemble, nous pouvons faire la différence pour ceux qui en ont besoin.

À propos de METRO inc.

Avec un chiffre d'affaires annuel de plus de 16 milliards de dollars, METRO inc. est un chef de file dans les domaines de l'alimentation et de la pharmacie au Québec et en Ontario. Par ses activités de détaillant, franchiseur, distributeur et fabricant, elle exploite ou approvisionne un réseau de quelque 950 magasins d'alimentation sous plusieurs bannières dont Metro, Metro Plus, Super C et Food Basics, de même que de quelque 650 pharmacies principalement sous les bannières Jean Coutu, Brunet, Metro Pharmacy et Food Basics Pharmacy, qui procurent de l'emploi à près de 90 000 personnes. Pour plus de détails, visitez corpo.metro.ca.

SOURCE METRO INC.

Communiqué envoyé le 6 avril 2020 à 10:45 et diffusé par :