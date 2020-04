Avis aux médias - Pandémie de la COVID-19 - Le ministre Jean Boulet fera une annonce concernant le maintien en emploi des travailleuses et des travailleurs et le soutien aux entreprises

L'industrie des matériaux textiles techniques et du vêtement, représentée par TechniTextile Québec, Groupe CTT et Vestechpro, est prête à approvisionner le secteur de la santé en uniformes de protection de première ligne, notamment les médecins, les...

Levitt-Sécurité a annoncé que l'entreprise allait demeurer ouverte pour répondre aux besoins des Québécois en matière de produits et services de santé et sécurité. Les gouvernements provinciaux de l'ensemble du Canada considèrent Levitt-Sécurité...