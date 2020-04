VIA Rail prolonge la suspension du canadien et du service Prince Rupert-Prince George-Jasper au 1er juin 2020





MONTRÉAL, le 6 avril 2020 /CNW Telbec/ - À la lumière de l'élargissement des limitations de voyages ainsi que des mesures d'éloignement physique et d'isolement, VIA Rail Canada (VIA Rail) annonce le prolongement de la suspension des opérations du Canadien (service de Toronto à Vancouver) jusqu'au 1er juin 2020.

Le service Prince Rupert-Prince George-Jasper restera également suspendu jusqu'au 1er juin 2020, en raison d'enjeux d'infrastructure continus.

Tous les passagers ayant un voyage prévu au cours de cette période seront contactés et remboursés automatiquement.

Cela comprend tous les voyages jusqu'au départ du train 1 de Toronto le 31 mai 2020, y compris tous ses arrêts ultérieurs, ainsi que le départ du train 2 de Vancouver le 1er juin 2020, ainsi que tous ses arrêts ultérieurs également.

FLEXIBILITÉ POUR NOS PASSAGERS

Afin de faire preuve de flexibilité, nous avons prolongé notre politique d'annulation pour inclure tous les voyages jusqu'au 1er juillet 2020. Les passagers peuvent annuler ou modifier leur réservation à tout moment avant leur départ, et d'obtenir un remboursement complet sans frais de service, peu importe la date à laquelle ils ont réservé. Cela comprend tous les voyages jusqu'au 1er juillet 2020 inclusivement et tout voyage après le 1er juillet 2020 si le trajet d'aller se fait au plus tard le 1er juillet 2020.

RAPPEL

VIA Rail adapte ses activités et déploie un protocole de mesures sanitaires strict à bord de ses trains, dans ses gares, ses centres de maintenance et ses centres d'appels pour face à la pandémie et minimiser la propagation de la COVID-19.

De plus, nous rappelons régulièrement à nos passagers et à nos employés l'importance de suivre les recommandations des autorités de santé publique, de rester à la maison, d'éviter tous déplacements non essentiels, de pratiquer l'éloignement physique autant que possible et de suivre rigoureusement les bonnes pratiques d'hygiène (se laver souvent les mains à l'eau et au savon pendant au moins 20 secondes, tousser ou éternuer dans un mouchoir en papier ou dans le creux du bras, éviter de se toucher les yeux, le nez ou la bouche sans s'être préalablement lavé les mains).

Nous continuons de suivre attentivement la propagation de la COVID-19 et demeurons en contact étroit avec les autorités de santé publique ainsi qu'avec le gouvernement fédéral et les gouvernements provinciaux.

Les plus récentes mises à jour sont disponibles sur notre site.

À propos de VIA Rail

En tant que service ferroviaire voyageur national du Canada, VIA Rail (viarail.ca) et tous ses employés ont pour mandat d'offrir des services de transport voyageurs sûrs, efficaces et économiques, et ce, dans les deux langues officielles du pays. La Société exploite des trains intervilles, régionaux et transcontinentaux qui relient plus de 400 collectivités sur son réseau pancanadien, et quelque 180 collectivités additionnelles grâce à des partenariats intermodaux, et a transporté plus de 5 millions de voyageurs en 2019. L'Association des chemins de fer du Canada lui a décerné cinq prix d'excellence en sécurité et trois en environnement depuis 2007. Visitez la section À propos de VIA à l'adresse https://www.viarail.ca/fr/a-propos-de-via.

VIA RAIL CANADA PUBLIE DES MISES À JOUR RÉGULIÈRES POUR TENIR SES PASSAGERS ET LE GRAND PUBLIC AU COURANT DES MESURES QU'ELLE DÉPLOIE FACE À LA PANDÉMIE DU COVID-19. VISITEZ NOTRE CENTRE DES MÉDIAS POUR ÊTRE INFORMÉS

SOURCE VIA Rail Canada Inc.

Communiqué envoyé le 6 avril 2020 à 10:23 et diffusé par :