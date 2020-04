ALPEGA TMS RÉUNIT L'EXPERTISE D'INET ET DE TRANSWIDE





Le groupe Alpega annonce Alpega TMS, symbiose des systèmes de gestion des transports dans le cloud d'inet et Transwide. Le nouveau logiciel offre une solution unique et évolutive, conçue pour gérer tous les degrés de complexité logistique. Au même moment, le groupe Alpega a été classé parmi les challengers dans le Magic Quadrant 2020 de Gartner relatif aux systèmes de gestion des transports.

Alpega TMS est la combinaison de deux des solutions les plus innovantes, les mieux établies et les plus fiables du marché. inet est depuis longtemps une solution de confiance pour les entreprises ayant des besoins très complexes et spécifiques en matière de chaîne d'approvisionnement. Transwide se concentre depuis toujours sur l'exécution du transport en soutenant les entreprises à la recherche d'un retour sur investissement rapide et d'une optimisation de leurs processus. Ensemble, en tant qu'Alpega TMS, ces solutions offrent une réponse évolutive vraiment unique.

Todd DeLaughter, PDG d'Alpega, s'est exprimé lors du lancement de la solution : « L'industrie des transports a énormément évolué ces dernières années et les entreprises qui veulent prospérer doivent faire preuve de souplesse. La numérisation des processus logistiques est essentielle pour stimuler cette croissance, mais nous sommes conscients qu'il n'existe pas de solution unique. »

« Forte de l'expérience et de la maîtrise technologique d'inet et de Transwide, la solution Alpega TMS reflète les meilleures pratiques de l'industrie. Nous sommes convaincus qu'il s'agit de l'une des suites logicielles les plus avancées du secteur. Cette évolutivité unique, associée à des solutions autonomes de premier rang, garantit aux chargeurs un système capable d'évoluer en fonction de leurs besoins, quelle que soit la complexité de leurs processus logistiques. »

Grâce à cette évolutivité inégalée, les entreprises peuvent acquérir dans un premier temps une solution axée sur le transport routier et le chargement complet (FTL) et, plus tard, intégrer d'autres modules ou fonctionnalités, comme le suivi en direct ou la planification avancée, tout en répondant aux besoins de transport multimodal ? maritime, ferroviaire et aérien ? avec des chargements partiels (LTL).

Le groupe Alpega reconnu par Gartner dans le Magic Quadrant pour les systèmes de gestion des transports

« Je suis ravi que Gartner ait reconnu le groupe Alpega comme challenger dans le Magic Quadrant relatif aux systèmes de gestion des transports », a déclaré Todd DeLaughter. « Il s'agit, selon nous, de la preuve que nous apportons quelque chose de spécial sur le marché. Avec Alpega TMS, il n'est plus nécessaire de changer de TMS lorsque les processus logistiques deviennent plus complexes ».

C'est la neuvième fois qu'Alpega figure dans le Magic Quadrant de Gartner relatif aux systèmes de gestion des transports. Ce rapport récompense les fournisseurs en fonction de leur « vision complète » et de leur « capacité de mise en oeuvre ».

Pour plus d'informations, visitez le site https://www.alpegagroup.com/fr/tms-software/.

* Magic Quadrant de Gartner pour les systèmes de gestion des transports, Bart De Muynck, et al, 25 mars 2020 (le groupe Alpega figure dans les rapports 2011 à 2019, sauf 2013, par le biais d'inet)

Avis d'exclusion de responsabilité de Gartner

Gartner ne cautionne aucun des fournisseurs, produits ou services mentionnés dans ses publications d'études, pas plus qu'il ne conseille aux utilisateurs de technologies de ne retenir que les fournisseurs les mieux évalués ou notés. Ces publications reflètent l'opinion du cabinet d'étude de Gartner et ne doivent pas être interprétées comme des déclarations de fait. Gartner décline toute responsabilité, implicite ou explicite, concernant ces recherches, y compris toute responsabilité relative à leur qualité marchande et leur adéquation à un usage spécifique.

