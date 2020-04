/R E P R I S E -- Avis aux médias - Des ministres et des fonctionnaires du gouvernement du Canada tiendront une conférence de presse sur la maladie à coronavirus (COVID-19)/

Le ministre du Travail, de l'Emploi et de la Solidarité sociale et ministre responsable de la région de la Mauricie, M. Jean Boulet, invite les représentants des médias à une conférence de presse au cours de laquelle il procédera à une annonce...

À la lumière de l'élargissement des limitations de voyages ainsi que des mesures d'éloignement physique et d'isolement, VIA Rail Canada (VIA Rail) annonce le prolongement de la suspension des opérations du Canadien (service de Toronto à Vancouver)...