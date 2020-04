La FTQ et la CSN pressent Québec d'intervenir auprès des municipalités





MONTRÉAL, le 6 avril 2020 /CNW Telbec/ - La FTQ et la CSN pressent le gouvernement de François Legault d'assouplir l'obligation imposée aux municipalités en matière d'équilibre budgétaire. Québec doit également intervenir auprès de celles-ci afin qu'elles évitent les mises à pied et continuent à verser les salaires de leurs employé-es. Pour les centrales syndicales, les municipalités du Québec doivent adopter une approche similaire à celle du gouvernement en gardant tous leurs effectifs, et ce, afin de ne pas aggraver les impacts sanitaires et économiques actuels.

Plusieurs municipalités ont déjà mis en place des mesures visant le redéploiement de leurs effectifs pour contrer les effets de la crise en privilégiant le télétravail, la réaffectation du personnel et le renforcement des services de proximité aux citoyens, font valoir la FTQ et la CSN. À l'autre opposé du spectre, certaines d'entre elles ont effectué un nombre important de mises à pied, invoquant l'obligation qu'elles ont de présenter un budget équilibré. Contrairement à d'autres paliers de gouvernement, la crise actuelle n'a pas eu d'effets catastrophiques sur les finances des municipalités, plaident les centrales syndicales.

« Le gouvernement doit envoyer aux municipalités un message sans équivoque afin qu'elles maintiennent un maximum de services de proximité aux citoyennes et aux citoyens, martèle le président de la FTQ, Daniel Boyer. Nous sommes en période de crise, nous vivons une situation exceptionnelle : le gouvernement doit offrir plus de flexibilité aux villes en les soutenant financièrement et en assouplissant, le cas échéant, l'obligation qu'ont les municipalités de présenter un budget équilibré. »

« Les syndicats du secteur municipal ont fait preuve de beaucoup de souplesse pour trouver des aménagements visant à tenir compte de la situation, fait remarquer le président de la CSN, Jacques Létourneau. On aimerait bien présumer de la bonne foi des villes, mais malheureusement, certaines d'entre elles ont décidé de procéder à des mises à pied massives sans autre formalité. Pourtant, les salaires des employé-es ont déjà été budgétés et les taxes municipales continueront d'être payées. »

« Nous demandons au gouvernement d'interpeller les municipalités afin qu'elles continuent de rémunérer leurs employés, comme il le fait lui-même de manière responsable à l'égard de tous les employé-es des services publics. Ces services sont indispensables pour soutenir la population en ces temps de crise », rappelle Marc Ranger, directeur québécois du Syndicat canadien de la fonction publique au Québec (SCFP-FTQ).

« Les municipalités doivent agir comme des gouvernements de proximité, particulièrement en situation de crise. Ce n'est certainement pas le moment de faire des coupes dans les services. Avec la période d'inondation qui s'en vient, on a besoin de tout notre monde », rappelle pour sa part le secrétaire général de la Fédération des employées et employés de services publics (FEESP-CSN), André Lajoie.

Ensemble, la FTQ et la CSN représentent près d'un million de travailleuses et de travailleurs du Québec, dans tous les secteurs d'activités.

SOURCE CSN

Communiqué envoyé le 6 avril 2020 à 10:00 et diffusé par :