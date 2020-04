Prestation canadienne d'urgence : Les Canadiens peuvent maintenant présenter une demande





GATINEAU, QC, le 6 avril 2020 /CNW/ - Le gouvernement du Canada continue de prendre des mesures pour soutenir les Canadiens et leur famille qui sont touchés par la pandémie mondiale de COVID-19.

Aujourd'hui, le ministre de la Famille, des Enfants et du Développement social, l'honorable Ahmed Hussen, la ministre du Revenu national, l'honorable Diane Lebouthillier, la ministre de l'Emploi, du Développement de la main-d'oeuvre et de l'Inclusion des personnes handicapées, l'honorable Carla Qualtrough, et la ministre du Gouvernement numérique, l'honorable Joyce Murray, ont annoncé que les Canadiens peuvent maintenant présenter une demande pour obtenir la Prestation canadienne d'urgence à Canada.ca/le-coronavirus.

Le gouvernement travaille sans relâche pour s'assurer que les Canadiens aient accès à la Prestation canadienne d'urgence de la façon la plus simple et la plus rapide possible. Les Canadiens qui ont perdu leur source de revenu en raison de la COVID-19 peuvent s'attendre à recevoir leur paiement dans les 3 à 5 jours ouvrables du moment qu'ils ont font la demande s'ils optent pour le dépôt direct. Cela signifie que la plupart des Canadiens qui sont admissibles recevront 2 000 $ avant la fin de la semaine prochaine.

Les Canadiens qui veulent obtenir plus de renseignements sur la Prestation canadienne d'urgence ou qui ne peuvent pas soumettre leur demande en ligne peuvent appeler la ligne téléphonique sans frais en composant le 1?833?966-2099.

Pour aider à gérer le volume de demandes présentées à l'Agence du Revenu du Canada (ARC) et à Service Canada, les demandeurs devront soumettre leur demande sur une période de quatre jours, qui dépendra de leur mois de naissance. Aussi, Services partagés Canada a augmenté la capacité de bande passante de l'infrastructure de réseau qui soutient les opérations de l'ARC, y compris le portail Web sécurisé Mon dossier.

Les Canadiens qui ont déjà présenté une demande d'assurance-emploi n'ont pas besoin de présenter une nouvelle demande. À ce jour, plus de 1,2 million de demandes d'assurance-emploi reçues depuis le 15 mars 2020 ont été traitées par l'entremise de la nouvelle Prestation canadienne d'urgence.

Le gouvernement du Canada reste déterminé à soutenir tous les Canadiens durant cette pandémie mondiale. Le gouvernement continuera d'examiner attentivement toute mesure supplémentaire à prendre pour offrir ce soutien.

Citations





« Le gouvernement du Canada s'engage pleinement à faire le nécessaire pour que les familles canadiennes reçoivent le soutien dont elles ont besoin en cette période difficile. Notre priorité est de nous assurer que les Canadiens reçoivent le plus rapidement possible l'argent dont ils ont besoin. »

- L'honorable Ahmed Hussen, ministre de la Famille, des Enfants et du Développement social

« Le gouvernement du Canada est déterminé à soutenir les travailleurs canadiens et leur famille qui font face à des difficultés en raison de la pandémie de COVID-19. Aujourd'hui marque le lancement d'une mesure sans précédent pour aider les travailleurs canadiens à traverser une période tout à fait inhabituelle. Cette nouvelle prestation aidera les travailleurs canadiens à payer leurs factures et à garder un toit au-dessus de leur tête. »

- L'honorable Carla Qualtrough, ministre de l'Emploi, du Développement de la main-d'oeuvre et de l'Inclusion des personnes handicapées

« Notre priorité principale est de mettre de l'argent dans les poches des Canadiens aussi rapidement et facilement que possible. Des milliers d'employés de l'ARC dans l'ensemble du pays ont été réaffectés afin de renforcer la capacité de nos centres d'appels, et nos systèmes ont été mis à l'essai en prévision du nombre record d'appels prévus à compter d'aujourd'hui. Les prestataires de la Prestation canadienne d'urgence recevront leur argent déposé dans leur compte bancaire enregistré de dépôt direct dans les trois à cinq jours ouvrables ou par la poste dans les 10 jours ouvrables. Les Canadiens peuvent compter sur l'ARC pour verser ces paiements de prestations cruciaux pendant cette période difficile sans précédent. »

- L'honorable Diane Lebouthillier, ministre du Revenu national

« Les Canadiens qui ne peuvent pas travailler en raison de la pandémie de COVID-19 comptent sur la Prestation canadienne d'urgence pour les aider à payer leurs factures et à subvenir aux besoins de leur famille. Services partagés Canada s'emploie à fournir le soutien informatique nécessaire à l'Agence du revenu du Canada et à Emploi et Développement social Canada afin qu'ils puissent offrir cette prestation rapidement, facilement et en toute sécurité. »

- L'honorable Joyce Murray, ministre du Gouvernement numérique

Faits en bref

La Prestation canadienne d'urgence est offerte du 15 mars au 3 octobre 2020. Les travailleurs admissibles peuvent présenter une demande jusqu'au 2 décembre 2020 au plus tard.

Les paiements par dépôt direct seront versés dans les comptes dans les trois jours ouvrables suivant la confirmation de l'admissibilité des demandeurs et les chèques seront envoyés dans les dix jours. Afin d'assurer le versement rapide de leurs paiements et afin d'éviter toute interruption possible de ceux-ci, les Canadiens sont invités à s'inscrire au dépôt direct.

La Prestation canadienne d'urgence fournira de l'aide aux Canadiens qui ont cessé de travailler en raison de la COVID-19 en leur versant 500 $ par semaine pendant une période allant jusqu'à 16 semaines. Voici quelques exemples des travailleurs admissibles au soutien offert par la Prestation canadienne d'urgence :

les travailleurs, y compris les travailleurs autonomes, qui ont dû cesser de travailler à cause de la COVID?19 et qui n'ont pas accès à des congés payés ou à une autre source de revenus;



les travailleurs qui ont perdu leur emploi, de même que ceux qui sont malades, en quarantaine ou qui prennent soin d'une personne atteinte de la COVID-19;



les parents qui travaillent, mais qui doivent rester à la maison sans salaire pour s'occuper de leurs enfants qui sont malades ou qui nécessitent des soins supplémentaires en raison de la fermeture des écoles et des services de garde;



les travailleurs qui ont toujours leur emploi, mais qui ne sont pas payés parce qu'il n'y a pas suffisamment de travail et qu'on leur a demandé de ne pas se présenter au travail.

Lien connexe

Prestation canadienne d'urgence

