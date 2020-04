La Fédération professionnelle des journalistes du Québec obtient le Prix FJC-FJP pour la promotion de la culture de l'information





TORONTO, le 6 avril 2020 /CNW/ - La Fédération professionnelle des journalistes du Québec (FPJQ), l'organisme sans but lucratif montréalais voué à la liberté de la presse, a remporté le prix annuel FJC-Facebook pour la promotion de la culture de l'information, présenté par la Fondation pour le journalisme canadien (FJC) et le Facebook Journalism Project.

La FPJQ a remporté le prix pour son projet #30secondes avant d'y croire, qui offre des ateliers dans les écoles secondaires pour renseigner les élèves sur les diverses formes de désinformation répandues sur Internet. Le projet a élargi sa portée l'an dernier avec une version ciblant les étudiants des cégeps et des universités, axée sur la désinformation politique. Une autre forme de l'initiative sera bientôt offerte dans les bibliothèques pour rejoindre le grand public.

#30secondes avant d'y croire s'appuie sur des journalistes bénévoles pour partager des techniques permettant de séparer le vrai du faux, de comprendre ce qui fait une source crédible, et pourquoi il est important de prendre un moment avant de partager de l'information sur les réseaux sociaux, et d'expliquer les effets négatifs de la désinformation sur la démocratie. Les journalistes expliquent également leur travail, et comment ils parviennent à obtenir de l'information auprès de sources diverses et fiables.

« La campagne de la Fédération contre la désinformation est un travail d'amour depuis trois ans. Elle est alimentée en grande partie par des journalistes qui donnent de leur temps pour fournir aux jeunes les outils nécessaires pour discerner la bonne information de la mauvaise », déclare Susan Harada, directrice (intérimaire) de l'École de journalisme et de communication de l'Université Carleton. « La structure novatrice, les antécédents et la portée de cette initiative -- près de 15 000 étudiants y ont participé jusqu'à maintenant -- font de la Fédération un lauréat vraiment digne de cet honneur. »

Le prix, qui est assorti d'un montant de 10 000 $, rend hommage aux efforts journalistiques qui encouragent les Canadiens à mieux comprendre et évaluer la qualité des nouvelles qu'ils consomment et à promouvoir la culture de l'information en général. Il reconnaît également les pratiques exemplaires qui sous-tendent un journalisme factuel comme contribuant de manière importante à la démocratie.

Le prix sera remis lors de la cérémonie annuelle de remise des prix de la FJC le 30 octobre prochain à l'hôtel Ritz-Carlton, à Toronto. Des billets, des tables et des possibilités de commandite sont disponibles.

Jury

Présidente - Susan Harada, directrice (intérimaire) de l'école de journalisme et de communication de l'Université Carleton et directrice du programme de journalisme de l'Université Carleton

Gino Apponi, ancien chef du personnel, CBC News

Kathryn Hill, directrice générale, MediaSmarts

Catherine Wallace, rédactrice en chef adjointe, Toronto Star

