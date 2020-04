Onix gagne le trophée du partenaire Google Cloud 2019 dans la catégorie Spécialisation pour la migration vers le cloud





LAKEWOOD, Ohio, 6 avril, 2020 /CNW/ - Onix annonce aujourd'hui qu'il a reçu le trophée du partenaire Google Cloud 2019 dans la catégorie Spécialisation pour la migration vers le cloud.

Le fournisseur de solutions pour le cloud a été reconnu pour ses réalisations dans l'environnement Google Cloud en exploitant la plateforme Google Cloud pour créer des solutions complètes et convaincantes de migration vers le cloud pour des clients communs.

«?Nous gagnons ce prix important avec honneur et humilité. C'est un témoignage des compétences de notre équipe et du travail acharné que nous effectuons pour le compte de nos précieux clients?», a mentionné Tim Needles, président et chef de la direction d'Onix. «?Bien que nous ayons obtenu ce prix pour notre expertise sur la migration vers le cloud, nous fournissons aussi des services complets pour le cloud qui sont adaptés à chacun des besoins du client, ce qui les aide à atteindre leurs objectifs stratégiques?».

Dans le cadre de la procédure de candidature, Onix a détaillé son fructueux travail avec retail customer Batteries Plus Bulbs , la franchise de réparation de piles, d'ampoules électriques et de téléphones intelligents/tablettes la plus importante et avec la plus forte croissance du pays.

Batteries Plus a pris la décision stratégique de migrer vers le cloud afin de propulser ses affaires au niveau supérieur. À titre de client actuel satisfait, l'entreprise collabore avec Onix en s'associant sur la migration vers Google Cloud.

L'équipe d'Onix a guidé Batteries Plus à travers le processus, des étapes initiales de la planification jusqu'au soutien post-migration. Onix utilise Google Cloud Migrate for Compute Engine pour un déploiement aisé dans Google Cloud sans aucun problème de latence.

D'autres solutions pour Google Cloud utilisées pour la migration sur site vers Google Cloud incluent Cloud Storage, Cloud VPC and VPN, Cloud Load Balancing, Cloud IAM and Ressource Manager et Stackdriver Monitoring and Logging. L'équipe pour la migration dirigée par Onix a été en mesure de transférer les 114 serveurs de l'entreprise en un mois.

Jason Thelen, architecte d'infrastructure chez Batteries Plus a déclaré, «?l'équipe d'Onix a fait preuve de compétences et de connaissances remarquables, et nous étions à l'aise avec leurs capacités et les outils qu'ils mettaient en avant dans le projet?».

Maintenant que Batteries Plus est opérationnelle et fonctionne sur Google Cloud, Thelen a mentionné qu'il observe une augmentation notable des performances et de la disponibilité dans toutes les applications migrées en magasin et au QG.

«?Nous sommes ravis de souligner le travail d'Onix au nom des clients?», a déclaré Carolee Gearhart, vice-présidente de Worldwide Channel Sales chez Google Cloud. «?Onix a démontré une expertise et des résultats solides dans la migration vers le cloud durant les dernières années, et nous sommes impatients de continuer notre partenariat afin d'aider les clients à réussir?».

À propos d'Onix

À titre de chef de file comme fournisseur de solutions, Onix aide les clients grâce à des services de conseil pour l'infrastructure du cloud, à la collaboration, aux appareils, aux moteurs de recherche d'entreprise et à la technologie géospatiale. Onix utilise son expertise en constante évolution pour atteindre les objectifs stratégiques des clients en matière d'informatique dématérialisée.

Onix soutient sa planification stratégique et son déploiement par un service continu incomparable, la formation et le soutien. L'entreprise propose également sa propre gamme de produits autonomes pour résoudre des problèmes commerciaux spécifiques, notamment OnSpend, une solution logicielle de facturation et de gestion budgétaire dans le cloud.

Basée à Lakewood, dans l'Ohio, Onix sert ses clients avec des équipes virtuelles dans les principales zones métropolitaines, notamment à Atlanta, Austin, San Francisco, Boston, Chicago et New York. Onix possède également des bureaux canadiens à Toronto, Montréal et Ottawa. Pour en savoir plus, consultez le site www.onixnet.com .

