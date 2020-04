Aptum nomme Alberto Da Anunciacao au poste de chef de l'infrastructure





Aptum, un fournisseur mondial de cloud hybride et de services gérés, a annoncé aujourd'hui la nomination d'Alberto Da Anunciacao au poste de chef de l'infrastructure. Dans ce nouveau rôle, M. Da Anunciacao sera chargé de développer et de superviser l'infrastructure de TI et les capacités de services gérés de TI d'Aptum à l'échelle mondiale, tout en soutenant les clients d'Aptum dans 77 pays. En tant que membre de l'équipe de direction d'Aptum, il jouera également un rôle important dans l'élaboration et l'application de la stratégie opérationnelle de la société.

M. Da Anunciacao est un dirigeant chevronné du secteur des TI qui possède plus de 20 années d'expérience dans les domaines des centres de données, des télécommunications et des TI. Dernièrement, il a été chef de l'exploitation chez CentriLogic, un fournisseur mondial de solutions de TI gérées.

Avant cela, M. Da Anunciacao a travaillé pendant plus de 15 années chez Bell Canada. Dans le cadre de son dernier poste au sein de cette société, il a occupé les fonctions de vice-président du service Prestation de solutions aux marchés commerciaux, où il était chargé de diriger les équipes nationales d'ingénierie pour les services professionnels et services gérés responsables des solutions de réseau, de centre de données, de sécurité, de cloud et d'Internet des objets pour les entreprises clientes de l'ensemble du Canada.

« Nous sommes ravis d'accueillir M. Da Anunciacao au sein de notre équipe de direction », explique Susan Bowen, présidente-directrice générale d'Aptum. « Il possède une solide expérience dans la prestation de solutions innovantes de TI et la direction d'équipes hautement performantes de façon à accroître la satisfaction client et renforcer la croissance. Ses connaissances approfondies et son expérience nous aideront à concrétiser notre vision, à savoir libérer le potentiel des données en tant qu'infrastructure de nos clients. Aujourd'hui, plus que jamais, nos clients ont besoin de solutions hautement disponibles, et M. Da Anunciacao nous aidera à continuer d'offrir à nos clients un service exceptionnel. »

« Depuis 20 ans, Aptum aide ses clients à optimiser leurs investissements technologiques et je suis très heureux de rejoindre l'équipe », déclare M. Da Anunciacao. « Je suis impatient d'aider les clients d'Aptum à résoudre leurs problèmes opérationnels complexes à l'aide de notre réseau mondial de centres de données, de nos solutions de connectivité et de nos services gérés, appuyés par une expertise inégalée en matière d'infrastructure hybride. »

À propos d'Aptum Technologies

Aptum Technologies permet à ses clients de libérer le potentiel de leur infrastructure de données pour produire des résultats d'affaires tangibles et maximiser la valeur de leurs investissements en technologie. Appuyées par des services gérés et professionnels, les solutions de connectivité, d'hébergement, d'infonuagique et de centres de données que propose Aptum offrent un réel choix et une réelle adaptabilité combinés à une portée internationale qui s'étend en Amérique du Nord, en Amérique latine et en Europe. Au Canada, grâce à son unité d'affaires Fibre, Aptum est le premier fournisseur d'hébergement neutre de solutions de connectivité à petites cellules avec un vaste réseau métropolitain à Toronto et à Montréal. Aptum est une société financée par capital-risque de Digital Colony, une firme d'investissement mondiale qui se concentre à réaliser des opportunités stratégiques dans le domaine de l'infrastructure numérique. Pour plus d'information, visitez www.aptum.com/fr.

